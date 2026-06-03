URA se suma a la movilización convocada en Cangas del Narcea por unas carreteras dignas en el Suroccidente
La organización agraria sostiene que las deficientes comunicaciones dificultan la actividad económica y frenan el desarrollo rural
La organización agraria Unión Rural Asturiana (URA) ha mostrado públicamente su respaldo a la movilización convocada por la plataforma "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas" para el próximo 11 de junio en Cangas del Narcea en defensa de una mejora de las comunicaciones en el Suroccidente asturiano. La entidad, mayoritaria en el sector agrario asturiano, considera que contar con unas carreteras adecuadas es "una cuestión clave para garantizar el futuro de las explotaciones, las empresas y los pueblos de la comarca".
Desde la organización sostienen que la mejora de las infraestructuras viarias es una necesidad urgente para favorecer el desarrollo económico, la modernización del sector agrario y la fijación de población en el medio rural. A su juicio, disponer de vías de comunicación seguras y adaptadas a las necesidades actuales resulta fundamental para asegurar oportunidades de futuro en el territorio.
URA recuerda que agricultores y ganaderos del Suroccidente conviven a diario con las dificultades derivadas de unas comunicaciones insuficientes. Según señalan, esta situación incrementa "los costes de producción, dificulta el transporte de mercancías y limita las posibilidades de desarrollo económico". La organización entiende que no se puede hablar de igualdad de oportunidades "mientras amplias zonas rurales continúen padeciendo carencias en materia de infraestructuras".
La entidad destaca además que esta reivindicación trasciende al propio sector agrario. En su opinión, se trata de una demanda de toda una comarca que reclama inversiones, seguridad y oportunidades de futuro. En este sentido, subrayan que las carreteras son una herramienta esencial para garantizar servicios, actividad económica, empleo y calidad de vida, además de facilitar la llegada de inversiones, favorecer el relevo generacional y mejorar la competitividad de las explotaciones.
Por todo ello, URA ha anunciado que participará en la movilización del 11 de junio en Cangas del Narcea y ha realizado un llamamiento tanto a sus afiliados como a los profesionales del sector agrario y al conjunto de la ciudadanía del medio rural para que se sumen a la jornada reivindicativa.
La organización concluye que el futuro del Suroccidente asturiano pasa necesariamente por disponer de unas comunicaciones dignas y reclama a las administraciones que atiendan una demanda que califican de histórica para poner ·fin al aislamiento· que, aseguran, continúa condicionando el desarrollo de la comarca.
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