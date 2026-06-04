La Descarga del Carmen de Cangas del Narcea, protagonista en el enunciado de un examen de la PAU asturiana
El espectáculo pirotécnico sirvió para plantear una serie de ejercicios en la prueba de la asignatura Ciencias Generales
El examen de la asignatura Ciencias Generales de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Asturias sorprendió gratamente a los estudiantes de Cangas del Narcea al ver reflejada en uno de los enunciados una de las tradiciones festivas del concejo más querida: la popular Descarga del 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen.
Los estudiantes se encontraron con que en la opción B del examen, en su segunda pregunta, se planteaban una serie de ejercicios que partían de un enunciado donde la Descarga era la protagonista.
“La mezcla pirotécnica de la Descarga de Cangas del Narcea contiene colorantes, oxidantes, reductores y estabilizantes que intercambian electrones en una reacción química”. Y a partir de ahí se proponían cinco ejercicios a resolver como indicar el tipo de reacción química que se produce en los voladores de la Descarga de Cangas.
Un guiño a la tradición pirotécnica de los festejos cangueses que en el IES Cangas del Narcea aseguran que leyeron con ilusión.
Las Pruebas de Acceso a la Universidad han finalizado este jueves tras tres días de exámenes.
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