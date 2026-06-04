Xedré, en Cangas del Narcea, diseca al legendario “oso rubio” que dominó durante años la Penona: se convierte en una pieza museística con fines divulgativos

El “oso rubio” de Xedré murió hace poco más de un año cuando se despeñó en la emblemática Penona de la localidad canguesa. Allí había nacido y pasado toda su vida, y los vecinos de la parroquia de Xedré, que incluye los pueblos de Piedrafita y Jalón, quisieron darle una segunda vida convirtiéndolo en un símbolo. Solicitaron a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias la posibilidad de disecar su cadáver para que formase parte de un proyecto expositivo que el pueblo está desarrollando sobre la especie y la relación entre el ser humano y la fauna salvaje en el medio rural y la propuesta fue bien recibida por el Principado de Asturias.

“La idea nos la dio Segundo, vecino de Monasterio de Hermo, que le gusta observar fauna, y nos pareció muy buena, aunque no confiábamos en que nos la autorizaran. Nos sorprendió que al plantearlo en Consejería desde un primer momento lo vieron bien”, explica Antonio Rodríguez “Romay”, vecino de Xedré y miembro de la Asociación de Fayéu, colectivo vecinal que aúna a toda la parroquia y que suma una veintena de años.

Con el visto bueno del Principado de Asturias los vecinos iniciaron las gestiones y todo el proceso de taxidermia se desarrolló en una empresa especializada de Siero. El imponente ejemplar de oso pardo, que pesaba unos 250 kilos, se ha convertido ahora en una impresionante pieza museística que antes de integrarse en el proyecto de sensibilización ideado por el pueblo, se mostrará por primera vez en público en la feria de Narcenatur de Cangas del Narcea. La pieza se descubrirá durante la inauguración del certamen dedicado a la caza, la pesca y la naturaleza, este viernes, a partir de las 17.30 horas.

El proyecto pudo llevarse a cabo al darse la coincidencia de que el mortal accidente sufrido por el oso se produjo ante la mirada de aficionados a la observación de fauna, lo que hizo que el hallazgo del cadáver fuera inmediato. De hecho, existe un documento gráfico en el que se puede observar toda la caída, que se ocasionó de manera accidental. Los testigos del suceso dieron aviso rápidamente a los agentes medioambientales del Principado, que localizaron el cadáver en una zona de difícil acceso, y lo trasladaron al Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Sobrescobio, donde se realizó la necropsia.

Los vecinos aseguran que el “oso rubio”, como así lo llamaban por el tono de su pelaje, dominaba el entorno de la Penona. “Era el jefe de esta zona, era muy grande y no había rival para él”, detalla Andrés Fernández, vecino de Jalón. Precisamente, su color más claro de lo habitual y sus grandes dimensiones hacían que fuera fácilmente identificable por los lugareños, que aseguran que tenía una edad avanzada y que siempre había estado en la zona.

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La idea de la parroquia es poder convertir al “oso rubio” en un recurso didáctico que permita explicar la importancia de la especie en el ecosistema y su papel en la economía y cultura del territorio. Para ello, están desarrollando una sala expositiva en el bajo de la antigua escuela de Xedré, que está pendiente de unas obras de reforma y adecuación, que cuentan con una subvención tramitada a través de la Dirección General de Custodia del Territorio. Asimismo, también se está ultimando un documental con testimonios de vecinos mayores que vivieron una época en la que la caza no era deporte, sino una actividad de subsistencia. En el desarrollo del proyecto el pueblo también contó con la colaboración de la Fundación Oso Pardo.