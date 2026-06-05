El campo de tiro de Cangas del Narcea estrena máquinas lanza platos: ofrecen más capacidad y el fin de las averías
La renovación del foso olímpico de “La Mata”, con una inversión que rondó los 15.000 euros, permitirá al club seguir organizando campeonatos de Asturias y pruebas oficiales
El campo de tiro municipal “La Mata” de Cangas del Narcea, gestionado por el club de tiro “La Pólvora” ha estrenado este año el equipamiento de máquinas lanza platos para su foso olímpico, compuesto por un total de 15. Una renovación de la instalación que el club llevaba tiempo demandando por los problemas que ya les daba la anterior maquinaria, que sumaba más de 25 años de antigüedad y estaba poniendo en riesgo la continuidad de la organización de campeonatos en el campo cangués.
El alcalde, José Luis Fontaniella, que visitó este jueves el campo junto al concejal de Caza y Deportes, Marcial Fernández, asegura que la renovación de la maquinaria se pudo afrontar gracias a la posibilidad de adquirirlas al Ayuntamiento de Navacerrada, que tuvo que clausurar un campo de tiro recién instalado. Las negociaciones llevaron a que el Ayuntamiento de Cangas del Narcea pudiera hacer la compra por menos de la mitad del coste de las máquinas, desembolsando menos de 15.000 euros por una instalación que comprada a fábrica rondaría los 40.000 euros.
“Fue una oportunidad para poder abordar la renovación del campo de tiro cangués y la aprovechamos, por su parte el club colaboró con la adaptación del foso para la instalación de la máquina”, detalla José Luis Fontaniella, que destaca que el campo de tiro es “un verdadero lujo para el concejo y para los amantes de esta disciplina” y agradece a la directiva del club “su capacidad para hacer más fácil las mejoras en las instalaciones”.
El presidente del club, Vicente del Tejo, reconoce que la renovación era muy necesaria porque la antigüedad de las anteriores máquinas estaba comenzando a afectar al desarrollo de las competiciones. “Nos daba averías e interrupciones constantes durante el desarrollo de los campeonatos, ahora tenemos una máquina de las mejores que hay en el mercado que da un vuelo del plato más plano, no rompe ninguno y no tenemos interrupciones”, destaca.
Además, hace hincapié en que la máquina lleva más platos. De los 180 que almacenaba la anterior han pasado a 300, lo que supone que la carga pueda durar toda la competición, sin necesidad de interrumpirla por necesidad de recargar, como les ocurría hasta ahora.
“Estamos encantados con el funcionamiento y la Federación también porque estamos organizando dos campeonatos de Asturias al año, ya hicimos el de foso universal en mayo, y funcionó muy bien, y en julio haremos el de foso olímpico”, relata Del Tejo. Campeonatos que se suman a las tiradas que organiza el club a lo largo del año, cuatro competiciones para los socios y trofeos como el que se celebrará este domingo con motivo de Narcenatur y otro durante la Fiesta de la Vendimia.
Para la celebración del Trofeo Narcenatur de tiro al plato, en la modalidad de foso olímpico, que se desarrollará el domingo, el club cuenta con 42 participantes, que aún puede aumentar porque las inscripciones están abiertas. Llegan no solo de Asturias, también de León y Galicia. Se trata de una competición abierta y oficial, incluida en el calendario de competiciones de la Federación Asturiana de tiro olímpico.
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