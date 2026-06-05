El “oso rubio” de Xedré inaugura Narcenatur, la feria que reivindica que «el mundo rural sigue vivo»

El "oso rubio" de Xedré, en Cangas del Narcea, fue el gran protagonista de la inauguración de la feria de la caza, la pesca y la naturaleza Narcenatur, que se celebra en el recinto ferial cangués de la Imera hasta mañana. En lugar de cortar una cinta para iniciar de manera oficial a la cita expositiva, las autoridades descubrieron al ejemplar de oso pardo cantábrico disecado. Una pieza que se puede ver gracias al trabajo de los vecinos de la parroquia de Xedré, a través de su asociación Fayéu de Xedré, que fueron los impulsores de poder dar una segunda vida al plantígrado y que su historia vinculada desde su nacimiento a la emblemática Penona de Jalón, donde falleció despeñado el 1 de mayo del año pasado, no acabase con esa muerte.

La pieza, que se podrá ver durante el desarrollo de la feria en el pabellón, se expondrá posteriormente de forma permanente en Xedré, como recurso didáctico para divulgar el papel que desempeñó esta especie en el ecosistema, economía y cultura de la zona. Lo acompañará un documental realizado por el productor audiovisual Benito Sierra, del que también se pudo ver un avance en la inauguración. En él se recogen imágenes del conocido oso en vida y también su trágica muerte, que fue grabada por un biólogo asiduo observador de fauna en la zona, que llevaba años siguiéndole la pista.

Pero antes de observar de cerca al imponente animal, que llegó a pesar 250 kilos, la inauguración fue por los cauces habituales, comenzando por las intervenciones de las autoridades. Todos los intervinientes coincidieron en destacar la misma idea recogida en el lema de esta edición: "Narcenatur es más que una feria".

"Narcenatur es un símbolo, no es una feria", aseguró el alcalde, José Luis Fontaniella, para quien este evento que reúne a 120 expositores llegados de todo el país y principalmente vinculados con la caza, la pesca y la naturaleza es "el símbolo de una tierra, la del Suroccidente de Asturias, que está sufriendo la despoblación. Pero seguimos aquí y tenemos que pelear para que se nos vea y se nos escuche en otros territorios". Además, subrayó que "la caza, la pesca y la naturaleza, todo unido y con respeto, muestran que el mundo rural sigue vivo".

Para el concejal de Caza y Deportes, Marcial Fernández, director de la feria, Narcenatur es "una forma de entender la vida", en referencia a la forma de vivir vinculada a los pueblos "junto a los ríos, en los montes y caminos que recorrieron nuestros abuelos". Su discurso lleno de agradecimientos a quienes hacen posible la feria, también fue reivindicativo para alzar la voz por el mundo rural y sus tradiciones.

"La caza responsable es gestión. La pesca responsable es conservación. Y defendemos con orgullo un mundo rural vivo", reivindicó. Recordó que la despoblación de los pueblos no supone solo la desaparición de unas casas, sino que con él se van historias y costumbres. Por ello, insistió en la idea de seguir defendiendo "nuestras raíces y tradiciones" para las generaciones futuras.

En el acto inaugural también intervino el director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha, que incidió en la misma idea de que el evento cangués es "más que una feria, es un punto de encuentro para todos aquellos que comparten una misma pasión por la naturaleza, por el medio rural y por unas actividades que forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra identidad". Además, hizo hincapié en que es "una magnífica oportunidad" para mostrar la riqueza ambiental del territorio y valorar "el importante papel que desempeñan quienes viven y trabajan en nuestros pueblos".

Noticias relacionadas

Además, durante la mañana, cerca de 500 escolares de diferentes centros educativos del concejo cangués y del de Berducedo, en Allande, visitaron la feria y asistieron a una demostración del trabajo que realizan los perros de caza. Primero los vieron seguir un rastro de jabalí y luego los perros de pluma trabajaron para descubrir palomas escondidas. "Esta actividad busca acercar la caza a los más pequeños para que la entiendan, comprendan y, sobre todo, respeten a quien le guste esta actividad", subrayó el presidente de la Sociedad de Cazadores "El Narcea", Francisco Cuétara, al frente de la actividad.