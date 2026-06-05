La vivienda y el empleo digno, los desafíos que llaman a la puerta de Cáritas: "Detrás hay gente con nombre y tragedia que busca ayuda y esperanza"

Entre los principales retos sociales que detecta Cáritas en la actualidad está la dificultad para acceder a la vivienda y a un empleo estable o “por lo menos digno”, matizó la directora de Cáritas Diocesana de Oviedo, Elsa Suárez, durante la reunión anual de la organización caritativa dependiente de la Iglesia Católica coincidiendo con la celebración del Corpus Christi, que este año se trasladó a Cangas del Narcea.

Más de 400 personas llegadas de los 12 arciprestazgos que tiene Asturias se dieron cita en el santuario del Acebo, donde compartieron una oración que estuvo presidida por el arzobispo Jesús Sanz Montes. En ella se fueron recordando los datos de atención prestada por la organización el pasado año, con un total de 11.109 personas que recibieron algún tipo atención o acompañamiento en toda la región.

Voluntarios de Cáritas en el santuario del Acebo, de Cangas del Narcea. / D. Álvarez

“Detrás de las puertas de Cáritas, Manos Unidas, la Pastoral Penitenciaria y la Comisión de Inmigrantes hay gente con nombre y tragedia que llama buscando ayuda y queriendo asomarse a un horizonte de esperanza”, subrayó el arzobispo Jesús Sanz Montes, que acompañó a los voluntarios durante toda la jornada en Cangas del Narcea. Además, recordó que la elección del Acebo para encontrarse se debe a que el santuario del Acebo se encuentra celebrando su Año Santo y destacó que “la Santina del Acebo es muy querida por todos en toda la geografía asturiana”.

Elsa Suárez añadió que también el arciprestazgo del Acebo, en el que se encuentran incluidos los cinco concejos del Suroccidente (Cangas del Narcea, Tineo, Allande, Degaña e Ibias) acaba de constituir Cáritas arciprestal, que aglutina a toda la zona, en la que existían delegaciones parroquiales tanto en Cangas del Narcea como en Tineo, con una veintena de voluntarios, estando al frente la vecina de Cangas del Narcea Nieves Lázaro Uría.

Precisamente, el número de voluntarios, aunque se ha incrementado de 2024 a 2025 en 35 personas, de 1.500 a 1.535, nunca es suficiente. Un objetivo es llegar a la gente joven para garantizar “el relevo y que puedan convivir con los veteranos para que puedan aprender unos de otros, eso es muy importante”, subrayó Suárez, que, no obstante, recordó que en el último año se involucraron con la iniciativa solidaria 75 nuevos voluntarios jóvenes.

Voluntarias de Grandas de Salime pone velas en el santuario. / D. Álvarez

Poder ayudar a los demás es la principal motivación que encuentran los voluntarios para unirse a Cáritas. Es el caso de Eduvigis Valledor, que acudía al encuentro desde Grandas de Salime. Explicó como las principales necesidades en este pequeño concejo occidental es el de ofrecer acompañamiento a las personas mayores. “Más que prestar ayuda material, nuestra principal labor es ayudar a las personas mayores, los animamos a salir de casa y realizamos visitas a la residencia”, detalló.

Entre los asistentes también estaban un grupo de voluntarias de la Pastoral Penitenciaria, que desarrolla su labor con presos. “Ser voluntario es quitar un poco de lo que tienes para dárselo a los demás, lo poco que uno pueda hacer por los demás se nota”, subrayó la voluntaria Mara Villaverde.

Ana Álvarez, delegada de Pastoral Penitenciaria, explicó que en su caso llegar al voluntariado forma parte de su misión de vida: “Nosotras llevamos en la Iglesia desde el bautismo y nuestra misión no es solo formarnos como cristianas, sino también darnos a los demás, como Jesús, que era todo amor”.

Por la izquierda, Verónica Corzo, Aitana Marín, Mara Villaverde, Ana Álvarez y Chelo Berdasco, de Pastoral Penitenciaria, en el Acebo. / D. Álvarez

Con ellas asistieron al encuentro algunas personas beneficiarias de su labor. Entre ellas, Chelo Berdasco, madre de un preso, que ensalzó su labor. “Cuidan de los internos y también de las familias que estamos fuera, hacen una labor extraordinaria; en nuestro caso están ayudando a mi hijo y a mí a conciliarnos”.

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Tras el encuentro en el Acebo, la comitiva se desplazó a Cangas del Narcea donde compartieron una comida, seguida por una misa en la basílica, en la que el número de asistentes aumentó hasta las 500 personas.