Éxito del mercado de los jóvenes emprendedores de Cangas: agotan en tres horas todos los productos de sus cooperativas

No habían pasado ni tres horas desde el inicio del mercado en el centro de Cangas del Narcea cuando los puestos ya estaban vacíos. Los 43 estudiantes de Educación Secundaria del IES Cangas del Narcea que participan este curso en el programa Empresa Joven Europea (EJE) agotaron este viernes todos los productos que habían puesto a la venta en el mercado de cooperativas escolares celebrado en la villa canguesa.

Los alumnos, organizados en las cooperativas Cangastour y Farrapín, comenzaron las ventas a las 10.30 horas y para las 13.30 ya habían vendido todas las existencias. Un resultado que confirma el éxito del trabajo desarrollado durante todo el curso dentro de este proyecto de educación emprendedora impulsado por Valnalón.

La iniciativa forma parte de los Mercados de Cooperativas y Asociaciones Educativas Asturianas, que durante los meses de mayo y junio salen a la calle para poner sus productos en venta. En ellos participan alumnado de Primaria, Secundaria, Educación Especial y usuarios de los Centros de Apoyo a la Integración que asisten a diferentes programas de emprendimiento.

En el caso del proyecto Empresa Joven Europea, los estudiantes crean y gestionan su propia cooperativa dentro del aula. A lo largo del curso establecen relaciones comerciales con otras miniempresas escolares de distintas comunidades autónomas e incluso de otros países para intercambiar productos que posteriormente comercializan en sus localidades.

La experiencia permite al alumnado conocer de primera mano el funcionamiento de una empresa cooperativa, desde la toma de decisiones hasta la gestión económica, el diseño de productos o la atención al público. El mercado representa además el momento más visible del trabajo realizado durante todo el año y la oportunidad de comprobar la respuesta de los consumidores.

Los programas forman parte del Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora del Gobierno del Principado de Asturias, desarrollado conjuntamente por las consejerías de Ciencia, Industria y Empleo y de Educación y coordinado por Ciudad Tecnológica Valnalón.

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