Narcenatur llena Cangas: la feria, que reúne a 120 expositores, busca consolidarse como referente nacional

La feria de Narcenatur abrió las puertas este sábado con una gran cola de visitantes aguardando para conocer a los 120 expositores dedicados, principalmente, a la caza, la pesca y la naturaleza, así como para disfrutar de las numerosas actividades dirigidas a todos los públicos con las se complementa la programación. Mientras tanto, en el interior había unas expectativas altas para esta edición, la número 26, pero la segunda tras su recuperación tal y como se había concebido en sus inicios: una feria especializada en el sector de la caza, la pesca y también la naturaleza.

“Con 120 expositores, Narcenatur ha despegado”, aseguraba el alcalde, José Luis Fontaniella, que hacía hincapié en que los expositores especializados, que llegan desde diferentes puntos de España, “ya tienen marcada en su agenda Narcenatur como una de las ferias más importantes de España y para nosotros esto es lo más importante, poder ser una zona de referencia en torno a la caza, la pesca y la naturaleza, con el fin común del desarrollo rural”.

“Creo que Narcenatur ya se consolidó como la feria del Norte y para mí si siguen así van a ser una de las referentes a nivel nacional, porque cuando las cosas se hacen bien se nota y la gente agradece que haya una feria en la que tienes stands profesionales para cazadores y pescadores, pero además se completa con un montón de actividades”, destaca Beatriz Rosete, delegada comercial de Bresser Iberia, que asegura que el pasado año se enamoró de la feria y los resultados que obtuvieron fueron “muy buenos”.

La misma opinión tiene Benigno Álvarez, de Cuchillos Chiki, que ve como la feria va “por buen camino” y considera que “en unos años puede ser bastante importante a nivel nacional”. Para él la experiencia de la anterior edición también fue muy satisfactoria, con numerosas ventas.

Entre los expositores también hay distribuidores, que no buscan ni ventas ni contactos, sino acercar sus productos al cliente final y repiten experiencia en Narcenatur porque ven como se consigue el objetivo. El director de marketing de El Caldén, Juan Carlos Calvo, asegura que lo que buscan con su presencia en ferias es el desarrollo general del sector de la caza, al que dedican sus productos. “Queremos que la caza siga teniendo desarrollo y en esta feria vemos que viene gente de todas las generaciones, niños, jóvenes, mayores, así que nos encanta venir para respaldar al sector y hacer que pueda seguir desarrollándose”, señala.

Carlos Macías, responsable de ventas en Asturias de Skyway, destaca también que la feria cuenta con “mucho visitante especializado”, en una zona en la que el sector de la caza está “desatendido” sin presencia de tiendas especializadas. Por ello, considera que la feria está “funcionando muy bien”.

La feria sigue creciendo con nuevos expositores que llegan de lejos como el de Jeremías Guirao y Sandro Casanova, que vienen de Barcelona con la idea de dar a conocer la marca Crispi entre los cazadores. También se estrenó Juan Francisco Diez, de Dinaturez, que viajó desde Cáceres. Asegura que nada más llegar al recinto ferial le gustó la feria: “Vi que era una muy completa y muy bien organizada”.

A lo largo de la jornada se organizaron múltiples actividades, siendo una de las más concurridas el espectáculo ecuestre de hípica “La Zebra”. En el recinto también se celebró el concurso nacional monográfico del perro mastín español.

La asociación de pescadores “Fuentes del Narcea” también aprovechó la jornada para reconocer el trabajo de la exconcejala del Ayuntamiento de Cangas del Narcea Mónica Díaz Álvarez, que aseguran que fue clave para que el colectivo, que nació en 2005, se pudiera convertir en una sociedad colaboradora del Principado de Asturias.

Noticias relacionadas

Narcenatur también fue el escenario elegido por el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, para anunciar que cuando llegue a la presidencia del Principado de Asturias no cobrará la tasa por una licencia de caza y eximirá a los cotos del pago del canon cinegético, ya que, destacó, “el medio rural necesita a los cazadores como herramienta para lograr un espacio donde poder vivir, para controlar la fauna, para cuidar nuestros montes, nuestro medio ambiente”. Asimismo, anunció un cambio en la Ley de Caza de la mano del sector.