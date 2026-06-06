Siete centros educativos de Cangas convierten el Día del Medio Ambiente en una plantación de árboles colectiva
La iniciativa, impulsada por el CRA Río Cibea, se recogió en un vídeo conjunto que se publicó coincidiendo con la jornada de concienciación
Los centros educativos de Cangas del Narcea volvieron a unir fuerzas para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente con una actividad que dejará huella en el territorio. El alumnado y profesorado de siete colegios del concejo participaron en una plantación simbólica de árboles en los entornos de sus respectivos centros, una iniciativa impulsada por el CRA Río Cibea con la que la comunidad educativa quiso reforzar su compromiso con la conservación de la naturaleza.
La actividad contó con la participación del C.P. Casona, C.P. Obanca, CRA Santana, C.P. Bimeda, C.P. Rengos, C.P. Bruelles y el propio CRA Río Cibea. Cada uno de los centros plantó un árbol como símbolo de su implicación en el cuidado del medio ambiente y como legado para las futuras generaciones.
La propuesta da continuidad a un trabajo conjunto que los colegios del concejo vienen desarrollando desde hace años en torno a la educación ambiental. En anteriores ocasiones, las actividades estuvieron centradas en acciones de sensibilización y activismo, como marchas reivindicativas, campañas de concienciación ciudadana, concentraciones o recogidas de residuos en diferentes espacios del municipio.
En esta ocasión, los centros optaron por una iniciativa sencilla, pero cargada de significado. Los árboles plantados contribuirán "a mejorar el entorno inmediato de los colegios y servirán como recordatorio permanente de la responsabilidad compartida que existe en la protección del patrimonio natural", destacan los impulsores de la iniciativa.
La jornada quedó además recogida en un vídeo colaborativo elaborado a partir de las grabaciones realizadas en cada centro durante las plantaciones. El montaje reúne a alumnado y profesorado de todos los colegios participantes en un mismo mensaje a favor del respeto, la protección y el cuidado del entorno.
El audiovisual fue difundido coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos sostenibles y conservar la riqueza natural del concejo.
Con esta nueva actividad conjunta, la comunidad educativa de Cangas del Narcea reafirma su apuesta por la educación ambiental como una herramienta fundamental para formar ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad y la protección del planeta.
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