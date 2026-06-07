Empresas de Cangas suman actividades a la programación de Narcenatur: “Tenemos que colaborar con esta iniciativa para que tire para adelante”

La feria de la caza, la pesca y la naturaleza, Narcenatur, en Cangas del Narcea no solo se sostiene con expositores llegados de distintos puntos de España. Su crecimiento también se apoya en la implicación de las empresas locales con la recuperación de esta cita, que además de mostrar sus productos y servicios se vuelcan con la feria sumando actividades y contribuyendo a que el evento siga creciendo edición tras edición.

Es el caso de Industrias AsturTomi y Recambios Jalón, dos firmas de Cangas del Narcea que este año decidieron unir esfuerzos para ofrecer propuestas complementarias a la programación de la feria de la caza, la pesca y la naturaleza que se celebra este fin de semana en el recinto ferial de La Imera.

Ambas empresas participan como expositoras, pero han querido ir un paso más allá. Un año más han organizado exhibiciones de talla de figuras de madera con motosierra y, además, Industrias AsturTomi promovió una competición de corte de tronco en la que participaron los campeones de España Iker Vicente y David Jimeno. Todo ello se desarrolló a lo largo del sábado.

Competición de corte de tronco. / R. D. Á.

No obstante, la principal novedad llegó pensando en los más pequeños. Las dos empresas se unieron para poner en marcha un circuito de miniquads, una actividad infantil que han creado tras la adquisición de varios vehículos entre ambas empresas.

Rubén Álvarez, al frente de Industrias AsturTomi, explica que la feria supone una oportunidad importante para los expositores por la cantidad de visitantes que atrae. “Hay mucha gente y mucha viene de fuera. Al final, es una forma de enseñar lo que tienes”, señala. Además, destaca que el certamen resulta beneficioso para las empresas participantes por el escaparate que supone, consiguiendo, en algunos casos, incluso realizar ventas directas.

La misma filosofía comparte José Antonio Fernández Álvarez, responsable de Recambios Jalón, cuyo objetivo, asegura, es mostrar los productos de la empresa y contribuir a dinamizar el evento. “Las actividades que organizamos son para aportar a la feria, para que la gente pueda ver cosas diferentes y disfrute”, afirma.

Fernández considera que el crecimiento de Narcenatur beneficia tanto al certamen como al tejido empresarial de Cangas del Narcea que participa en él. “Tenemos que colaborar con esta iniciativa para que tire para adelante”, resume. También destaca el valor de las alianzas entre negocios locales para lograr iniciativas que de manera individual resultarían más difíciles. “La colaboración permite hacer algo más grande, que uno solo a lo mejor no podría”, señala.

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Ambas empresas entienden Narcenatur como un escaparate, pero también como una oportunidad para generar actividad, atraer visitantes al concejo.