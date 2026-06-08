La Brigada de Salvamento inspecciona este martes la mina de Vega de Rengos antes del inicio de los trabajos de mantenimiento

La Brigada de Salvamento llegará este martes a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, para llevar a cabo una inspección exhaustiva en el interior de la explotación. La intervención de estos técnicos especializados fue solicitada por la propia empresa Tyc Narcea “con el objetivo de verificar y certificar” que se dan las condiciones de seguridad para poder iniciar las labores de mantenimiento y seguridad autorizadas por la Autoridad Minera recientemente.

El objetivo de la inspección, según detalla la empresa al frente de la explotación, es la de revisar detalladamente los accesos, las galerías y el taller que serán objeto de los trabajos a realizar.

La actuación se realiza a petición de la Dirección Facultativa y la Propiedad, con el fin de corroborar que se cumplen “estrictamente todos los requisitos de seguridad minera exigidos antes del inicio de los trabajos”.

Por parte de la empresa reconocen que quieren dejar constancia expresa de que “la seguridad constituye la prioridad absoluta para la Dirección Facultativa y la Autoridad Minera”. De este modo, anuncian que solo en caso de que “todas las condiciones sean plenamente satisfactorias”, se procederá al inicio de los trabajos, previsto para el próximo miércoles o jueves.

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La mina de Vega de Rengos tiene su actividad paralizada desde el pasado 21 de noviembre cuando un hundimiento causó el fallecimiento de dos trabajadores. La falta de actividad de la mina ha llevado a la empresa a plantear primero un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y recientemente un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que supuso el despido de 56 trabajadores, permaneciendo vinculados a la mina 12 mineros para poder desarrollar las labores de mantenimiento.