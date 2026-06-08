Los Pichuchos hacen historia en Cangas: campeones de liga y ascenso a Primera en su debut

El equipo de fútbol sala cangués “Pichuchos F. S.” ha conseguido toda una hazaña. En su primera temporada ha logrado proclamarse campeón de liga del grupo 2 de segunda Asturfutsal y ascender a primera.

Ninguno de sus componentes esperaba lograr ambos hitos en el primer año de creación del equipo, que se presentó el pasado septiembre en sociedad para iniciar la temporada. Más aún cuando los comienzos fueron muy duros con los dos primeros partidos empatados y el cuarto perdido. No obstante, a partir de ahí comenzaron a llegar las victorias y a posicionarse, cerrando la temporada con solo dos derrotas, lo que les ha coronado como los mejores de su grupo y les da el pase para subir de categoría.

“Es un salto importante para ser nuestro primer año, además supone que el año que viene también vamos a jugar la Copa Principado”, expone Javier Paradelo, presidente del club y jugador, que sabe que para la próxima temporada el equipo tendrá que hacer un gran esfuerzo para poder mantenerse en primera.

El equipo cangués logró proclamarse campeón de liga el pasado sábado en el polideportivo de San Juan de La Arena, donde se enfrentaron a La Arena F. S., que perdió por 2 goles frente los 7 que marcaron los de Cangas del Narcea.

Los “Pichuchos F. S.” nació el año pasado con el objetivo de dar a Cangas del Narcea un equipo de fútbol sala, tras pasar ocho años desde que estuvo en activo el último. “En Cangas hay mucha afición de fútbol sala y lo notamos en el torneo que organizamos, ahí fue cuando nos decidimos a crear el equipo”, recuerda Paradelo. Un equipo que está formado por jugadores que van desde los 20 a los 40 años y de los que tan solo cinco viven de forma habitual en el concejo, por lo que lograr reunirse para entrenar fue complicado. “La verdad es que la gente se esforzó mucho por sacar adelante el equipo”, reconoce.

Además, por parte del público se encontraron con mucho apoyo. “La gente se volcó con nosotros, hubo muchos partidos en los que teníamos de media 300 personas en las gradas y ahora pusimos a la venta camisetas del club y ya hemos vendido unas 400”, relata.

De cara a la temporada que viene les toca ver si pueden hacer algún fichaje, mantener a los jugadores actuales e involucrar a las generaciones más jóvenes para lograr que haya relevo y el equipo perdure en el tiempo. “Somos un equipo veterano, por lo que el objetivo es crear cantera para que el equipo tenga futuro”, apunta su presidente.

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El equipo cerrará esta brillante temporada con una gala que celebrarán el 27 de junio, en la que habrá cena y música en directo, a las 21.00 horas, en la Ribera del Narcea.