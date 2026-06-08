Rotundo éxito de Narcenatur: la cita ha atraído a casi 20.000 visitantes a Cangas del Narcea

Narcenatur cerró este domingo sus puertas con un balance más que positivo tanto por parte del Ayuntamiento de Cangas del Narcea como de los participantes.

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El alcalde, José Luis Fontaniella, asegura que el desarrollo de esta edición "ha superado las expectativas que teníamos". Para él la feria ha logrado consolidarse, tras volver a su esencia y a la profesionalización el año pasado. "Hemos conseguido aumentar el número de expositores profesionales de 90 a 120 y han quedado empresas fuera que por falta de espacio", señala Fontaniella, que asegura que para el año que viene pensarán en como ampliar el espacio expositivo porque "prácticamente todos los expositores nos están confirmando que repetirán".

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También ha aumentado el público asistente a esta cita. A falta de calcular las entradas que hubo el domingo, la organización estima que se rondarán casi los 20.000 visitantes. Solo el sábado pasaron por el recinto ferial de La Imera más de 7.000 personas. Un éxito que confirman los expositores que ya ven Narcenatur como un referente.

"Realmente esta feria ya es una referencia, no hay otra tan profesional y la gente viene a conocer los productos, si continúan así va a evolucionar mucho y tener una vida muy larga, pero se va a quedar pequeño el recinto", asegura Jesús González, de Radikal, una tienda especializada ubicada en Mieres. Estuvo presente el año pasado, cuando se fue con buen sabor de boca, pero este año asegura que notó que "la gente llegó con más ganas de feria y hay muchos más stands, en mi caso tuve muy buena venta directa, aunque lo importante es que te conozcan".

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Desde Melide (La Coruña) desplazó Marcos Bergantiños parte de los productos de su armería, que lleva su apellido, que destacó la buena sensación que le dio la feria: "Está muy bien montada y el trato es excelente". Además, se va habiendo realizado ventas y con el objetivo de haberse dado a conocer en la zona.

Al nivel de grandes ferias

Una nota de 9,5 da Rodrigo Martínez, al frente de una tienda de complementos de caza que llegó a Cangas del Narcea desde La Rioja, a Narcenatur. La equipara casi al nivel de grandes ferias como Cinegética de Madrid por su presencia de profesionales. Algo muy valorado es que estén las empresas distribuidoras. Fernando Fuertes, con una armería en Colloto, agradece que las grandes marcas expongan sus productos en la feria "porque son los que pueden traer todas las novedades para que la gente lo vea y luego lo pueda comprar en las armerías".

Precisamente, durante la feria se dieron compras de productos después de verlos en el stand de la distribuidora. Lo confirma Beatriz Rosete, delegada comercial de Bresser Iberia, dedica especialmente a ópticas. "Traemos toda la gama de nuestros productos y mucha gente pasó a probarlos y luego se fue a las armerías a comprarlos, este circuito en esta feria está funcionando", asegura.

Espectáculo ecuestre en la feria de Narcenatur. / D. Álvarez

Desde Córdoba se desplazó la empresa familiar Wild Hunting de complementos de caza, con Noelia Quintana al frente. Venía con la intención de darse a conocer en el Norte y reconoce que se va con el objetivo cumplido además de numerosas ventas. "La gente se interesó por la marca y tuvimos buena venta, aunque no hemos venido con mucho stock, pero ya ha repercutido en compras a través de la web", asegura Quintana.

La representación de la parte conservacionista en la feria también hace un buen balance de su desarrollo. Guillermo Palomero, presidente de Fundación Oso Pardo, señala que Narcenatur es "puro territorio". Considera que es importante para el mundo rural, para generar actividad en una zona que sufre la despoblación. "Esta feria tiene un tremendo valor, representa todos los valores que hay en un territorio y muestra que pueden ir de la mano".

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Durante la jornada, las actividades complementarias de la programación volvieron a traer a numeroso público. Espacialmente concurrido fue el espectáculo ecuestre y la elevación en globo aeroestático.