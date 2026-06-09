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Dos especialistas de la Brigada de Salvamento Minero inspeccionan "de manera exhaustiva" la mina de Vega de Rengos (Cangas)

La revisión, a petición de la propiedad, evaluó los accesos, las galerías y el taller de la explotación, donde el pasado mes de noviembre se produjo un derrumbe en el que fallecieron dos mineros

La Brigada de Salvamento Minero inspecciona la mina de Rengos, en Cangas del Narcea, para proceder con las labores de seguridad y mantenimiento

La Brigada de Salvamento Minero inspecciona la mina de Rengos, en Cangas del Narcea, para proceder con las labores de seguridad y mantenimiento

Sara Arias

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Sara Arias

Vega de Rengos (Cangas del Narcea)

La Brigada Central de Salvamento Minero ha realizado este martes una inspección en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, donde el pasado mes de noviembre se produjo un derrumbe en el que fallecieron dos mineros. El objetivo es supervisar de manera "exhaustiva" la explotación de cara a las próximas labores de mantenimiento y seguridad que han sido aprobadas por la consejería de Ciencia, Industria y Empleo.

La auditoría de la Brigada Central de Salvamento Minero se ha ejecutado a petición de la dirección y propiedad de la empresa titular de la explotación, operada por TYC Narcea, "con el fin de corroborar que se cumplen estrictamente todos los requisitos de seguridad minera exigidos antes del inicio de los trabajos", detallan.

El equipo de la Brigada Central de Salvamento Minero desplazó un operativo compuesto por dos especialistas, que accedieron al interior de la explotación acompañados por dos trabajadores del yacimiento, donde hasta el momento del accidente laboral se extraía antracita con fines de evaluación de usos industriales. El acceso a las instalaciones mineras se produjo pasado el mediodía de este martes.

En el interior de la mina, el equipo inspeccionó al detalle los accesos, las galerías y el taller que serán objeto de las próximas actuaciones de seguridad y mantenimiento, que han sido autorizadas por el Principado de Asturias. Si todo está en orden, se procederá con estos trabajos el próximo miércoles o jueves, indica la compañía.

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En imágenes, el acceso de la Brigada Central de Salvamento Minero a la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea)

En imágenes, el acceso de la Brigada Central de Salvamento Minero a la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea)

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En imágenes, el acceso de la Brigada Central de Salvamento Minero a la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) / Sara Arias

La propiedad de la mina de Vega de Rengos quiere dejar constancia "expresa" de que la seguridad en la explotación "constituye la prioridad absoluta para la dirección facultativa y la Autoridad Minera". Así como avanzan que "solo en el caso de que todas las condiciones sean plenamente satisfactorias, se procederá al inicio de los trabajos".

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