Marcial Fernández, concejal de Cangas del Narcea: “Tengo clarísimo que Narcenatur va a ser referente nacional de este tipo de ferias”

Marcial Fernández, concejal delegado de Caza y Deportes del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, realiza un balance positivo del desarrollo de la feria Narcenatur, que se desarrolló del 5 al 7 de junio en el recinto ferial cangués de La Imera. Es el director de la feria y quien impulsó el año pasado su recuperación tal y como se había ideado hace 26 ediciones. Con más de 16.000 visitantes confirma que “la gente tenía ganas de volver a disfrutar de Narcenatur”.

¿Qué balance hace de esta edición de Narcenatur?

Yo creo que el balance es muy positivo. El viernes estuvimos ya por encima de los números del año anterior y el sábado fue mucho más, superamos los 7.000 visitantes. Al final recibimos más de 16.000 visitantes, una cifra que indica la tendencia al alza y que la gente se volcó con la feria, algo por lo que estoy sorprendido y agradecido. Muchos vecinos de Cangas los vimos en la feria los tres días, así que yo creo que eso indica que la gente tenía ganas de volver a disfrutar de Narcenatur.

¿Qué le transmiten los expositores?

Son sensaciones muy buenas. Tuvimos expositores de Galicia, Madrid, Córdoba, Barcelona… y todos nos dicen que la feria es impresionante, que venían con la idea de estar en una feria de pueblo y que les sorprendió por la cantidad de visitantes y, sobre todo, por la cantidad de público específico del sector de la caza.

Esta edición es la de la consolidación tras recuperar la feria el año pasado. ¿Se ha cumplido?

Creo que Narcenatur se consolidó como una feria referente de la caza, la pesca y la naturaleza y va a ser por excelencia la feria de referencia del Norte de España.

Algún expositor apuntaba que llegaría a ser referente a nivel nacional. ¿Se aspira a ello?

Tengo clarísimo que Narcenatur va a ser referente nacional de este tipo de ferias, al menos mientras que yo pueda seguir organizándola. Ahora bien, independientemente de que continuemos gobernando a mí me gustaría que quien esté en el ayuntamiento siga apostando por esta feria y no la deje morir otra vez, porque es una insignia y un referente de lo que somos, del mundo rural, no solo una feria de caza.

¿Cuál fue el perfil del visitante?

Vino público de diferentes comunidades autónomas, al final los expositores profesionales atraen a gente de todos lados solo para verlos y ver sus productos. Y esta asistencia de público hace que otros profesionales quieran venir y ya nos están llamando para participar, lo que indica que el trabajo se está haciendo bien.

Los expositores también valoran de la feria que atraiga a público familiar y que haya visitas escolares.

Una de las actividades que tenemos es la demostración con perros de caza para los escolares del concejo, que es algo que tiene que continuar para hacer ver a los niños que la caza es mucho más que matara un animal. Es verdad que aquí todavía hay mucha vinculación al medio rural y la caza no les es ajena, pero hay que transmitir que la caza y la pesca también es conservación del medio natural. Es una forma de gestionar enfermedades en la fauna que de autorregularse habría especies que podrían llegar a estar en peligro de extinción. De hecho, nuestro objetivo es que esa actividad que abre la feria el viernes se amplíe a todos los colegios de la comarca que quieran participar.

¿Qué repercusión económica tiene la feria para el concejo?

En cifras no podría decirte, pero tuvimos las casas rurales, hoteles llenos, en los restaurantes no había sitio para cenar. Es un fin de semana que Cangas se llena. Al final que la feria se celebre en el recinto ferial no quita que la hostelería y el comercio que hay en Cangas del Narcea se beneficien.

¿La feria seguirá creciendo?

Sí, la idea es dejar todo el espacio interior para expositores profesionales del sector y sacar los stands de asociaciones e instituciones a una carpa en el exterior y también crear una zona gastro en otra carpa exterior. Una vez que todo el recinto interior este lleno de profesionales, la feria no crecerá más.

¿Qué aporta a la imagen del concejo tener esta feria?

En los inicios de Narcenatur era la segunda fecha más importante del concejo después de las fiestas del Carmen, aún no había fiesta de la Vendimia. Estaba marcada en el calendario y creo que volverá a estarlo, estará entre las tres citas más importantes del concejo.

¿Y cree que sirve para acercar el mundo rural a la sociedad general?

Claro. El mundo rural tiene que defenderse y con la celebración de estas ferias se ve que estamos aquí y que vamos a seguir luchando por todo lo que tenemos derecho para tener una vida digna. Además, la organización de Narcenatur implica a muchos colectivos, a trabajadores municipales y todos nos unimos para defender este territorio. Esta feria es una manera de preservar el mundo rural, de enseñar nuestras costumbres, la manera de trabajar que tenemos, la manera de actuar y la manera de ser, que es muy cordial, y hace que quien viene una vez a Cangas quiera repetir.

Si tuviera que resumir en una frase esta edición, ¿cuál sería?

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Esta feria es como un río. Nunca va a retroceder.