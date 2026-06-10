El CRA Río Cibea, finalista en los Premios RID por su proyecto sobre palacios y casonas de Cangas del Narcea
El centro cangués logra el tercer premio en transformación digital e IA con una ruta educativa por nueve edificios históricos de la capital del concejo
El proyecto educativo «La Nuesa Historia: Palacios y Casonas», desarrollado en el curso 2023-2024 en el Colegio Rural Agrupado (CRA) Río Cibea ha sido reconocido como finalista en los Premios RID (Reconocimiento a la Innovación Docente), una iniciativa pionera impulsada por la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, con el respaldo de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, que tiene como objetivo visibilizar, difundir y poner en valor las mejores prácticas pedagógicas desarrolladas en los centros educativos asturianos.
En concreto el colegio cangués obtuvo el tercer premio en la categoría de Impulso a la transformación digital e IA con el proyecto que finalizó con la creación de una ruta por nueve edificaciones monumentales situadas en el centro de Cangas del Narcea y que están datadas entre los siglos XVI y XVIII. Una ruta que se materializó en un mapa y la colocación de códigos QR en las fachadas de cada edificio para conocer su historia relatada con las voces de los escolares.
Preservación y difusión
El colegio señala que su proyecto fue destacado por “su contribución a la preservación y difusión del patrimonio cultural local, promoviendo al mismo tiempo un aprendizaje activo, participativo y comprometido con el entorno”.
Los Premios RID constituyen un reconocimiento al compromiso, la dedicación y la capacidad innovadora del profesorado, que mediante su labor educativa genera experiencias de aprendizaje significativas, transformadoras y estrechamente vinculadas a la realidad del alumnado, favoreciendo además la colaboración y el intercambio entre instituciones educativas.
En la presente edición se han seleccionado 77 proyectos pertenecientes a todas las etapas del sistema educativo, desde Educación Infantil y Primaria hasta Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas Superiores. Las iniciativas presentadas se distribuyen en diez categorías temáticas que abarcan ámbitos tan diversos como la inteligencia artificial, la inclusión educativa o el aprendizaje-servicio.
Cada categoría contempla tres distinciones destinadas a reconocer la excelencia de las propuestas, su capacidad de innovación, el impacto generado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la calidad y solidez de las evidencias aportadas.
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba más potente y barata del mercado: resultados de corte óptimos y larga vida útil