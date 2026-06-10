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El CRA Río Cibea, finalista en los Premios RID por su proyecto sobre palacios y casonas de Cangas del Narcea

El centro cangués logra el tercer premio en transformación digital e IA con una ruta educativa por nueve edificios históricos de la capital del concejo

Una representación del alumnado y equipo docente del CRA Río Cibea en la recogida del premio.

Una representación del alumnado y equipo docente del CRA Río Cibea en la recogida del premio.

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Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

El proyecto educativo «La Nuesa Historia: Palacios y Casonas», desarrollado en el curso 2023-2024 en el Colegio Rural Agrupado (CRA) Río Cibea ha sido reconocido como finalista en los Premios RID (Reconocimiento a la Innovación Docente), una iniciativa pionera impulsada por la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, con el respaldo de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, que tiene como objetivo visibilizar, difundir y poner en valor las mejores prácticas pedagógicas desarrolladas en los centros educativos asturianos.

En concreto el colegio cangués obtuvo el tercer premio en la categoría de Impulso a la transformación digital e IA con el proyecto que finalizó con la creación de una ruta por nueve edificaciones monumentales situadas en el centro de Cangas del Narcea y que están datadas entre los siglos XVI y XVIII. Una ruta que se materializó en un mapa y la colocación de códigos QR en las fachadas de cada edificio para conocer su historia relatada con las voces de los escolares.

Preservación y difusión

El colegio señala que su proyecto fue destacado por “su contribución a la preservación y difusión del patrimonio cultural local, promoviendo al mismo tiempo un aprendizaje activo, participativo y comprometido con el entorno”.

Los Premios RID constituyen un reconocimiento al compromiso, la dedicación y la capacidad innovadora del profesorado, que mediante su labor educativa genera experiencias de aprendizaje significativas, transformadoras y estrechamente vinculadas a la realidad del alumnado, favoreciendo además la colaboración y el intercambio entre instituciones educativas.

En la presente edición se han seleccionado 77 proyectos pertenecientes a todas las etapas del sistema educativo, desde Educación Infantil y Primaria hasta Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas Superiores. Las iniciativas presentadas se distribuyen en diez categorías temáticas que abarcan ámbitos tan diversos como la inteligencia artificial, la inclusión educativa o el aprendizaje-servicio.

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Cada categoría contempla tres distinciones destinadas a reconocer la excelencia de las propuestas, su capacidad de innovación, el impacto generado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la calidad y solidez de las evidencias aportadas.

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