El hospital de Cangas del Narcea ya tiene fecha y programa para celebrar sus 40 años de historia en el Suroccidente

El 27 de julio de 1986 se inauguró el hospital Carmen y Severo Ochoa, un hito para el Suroccidente y, especialmente, para Cangas del Narcea, que acoge esta infraestructura sanitaria. El acto contó con un padrino de lujo, el propio Nobel de medicina, Severo Ochoa, recorrió las modernas instalaciones bautizadas con su nombre y el de su mujer. El centro celebra este 2026 sus cuatro décadas de historia y tiene programado un acto especial para el próximo 25 de junio.

Antes de su apertura, sufrir una urgencia médica o necesitar una consulta con un especialista en el Suroccidente significaba enfrentarse a carreteras sinuosas de montaña y a viajes de más de dos horas hacia Oviedo. La inauguración del hospital rompió ese aislamiento geográfico histórico y, por eso, la dirección del centro no quiere que la efeméride pase desapercibida.

La jornada de celebración tendrá lugar en el Teatro Toreno de Cangas y comenzará con la actuación del grupo de baile tradicional del Suroccidente "Perendengue". A las 10.45 horas se procederá a la inauguración institucional, que contará con las intervenciones de la consejera de Salud, Concepción Saavedra; del gerente del Sespa, Aquilino Alonso y del gerente del Área de Salud III Centro-Suroccidente, Miguel Javier Rodríguez.

Vídeo conmemorativo

Tras la apertura, a las 11.15 horas, se realizará la proyección de un vídeo conmemorativo, dando paso a las 11.45 horas a la conferencia inaugural titulada "Suroccidente de Asturias. Medicina y ORL", que correrá a cargo del jefe de Otorrino del HUCA, José Luis Llorente. Será introducido por el director de Atención Sanitaria de Cangas, Enrique Sommer Álvarez.

La programación continuará a las 12.30 horas con la mesa científica bajo el título "40 años avanzando en salud: una lectura 360 desde el Suroccidente". Este espacio estará moderado por la responsable de Laboratorio Genética del HUCA, Victoria Álvarez y contará con la participación de destacados profesionales: el vicepresidente de Desarrollo en Oncología en la multinacional biotecnológica AMGEN en California, Pablo Martínez; el Jefe del grupo de Investigación de Parkinson del Hospital Clínic de Barcelona, Rubén Fernández-Santiago; el neurorradiólogo intervencionista en el HUCA, Pedro Vega; el urólogo del CHU de La Coruña, Ignacio Rodríguez y la catedrática del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo, Adonina Tardón.

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Posteriormente, a las 13.15 horas, se desarrollará la mesa de profesionales titulada "40 años, muchas vidas", moderada por la fisioterapeuta de Atención Primaria en Cangas del Narcea, Covadonga Fernández Cañedo. El último bloque de ponencias será a las 14.15 horas a cargo de Allande Stars con la intervención "Del Universo a nuestras vidas", liderada por la doctora en Astrofísica y Directora de Allande Stars, Lucía González. Finalmente, los actos se darán por concluidos con la clausura oficial programada para las 14.45 horas.