"Amigos del Narcea" pone a punto la presa del Prao del Molín, en el centro de Cangas del Narcea, para una nueva temporada de baños
La asociación impulsora del espacio celebra este sábado una fiesta popular, para inaugurar el verano, y proyecta nuevas mejoras para 2027
Situada en el centro de Cangas del Narcea, la presa del Prao del Molín, se prepara para convertirse un año más en la zona de baños del verano de la villa, que carece de piscina al aire libre. En los últimos días, voluntarios de la asociación “Amigos del Narcea”, que recuperó hace 14 años este espacio para el disfrute de los vecinos y visitantes, se han volcado para hacer una intensa limpieza y pintado de la presa para renovar su aspecto, así como en la zona verde.
El objetivo es que esté todo listo para este sábado, cuando se celebrará la fiesta que inaugura el verano y los baños en Cangas del Narcea. Aunque la presa no se abrirá al público de forma continuada hasta a partir del domingo 21, cuando llegará el socorrista contratado por el Ayuntamiento para prestar el servicio de vigilancia y de primeros auxilios si fuese necesario.
La fiesta ya es una tradición de la asociación y consiste en una parrillada popular, a la que puede inscribirse todo el mundo. A partir de las cinco de la tarde comenzarán los juegos infantiles con hinchables, colchonetas, además de juegos en la propia presa que tendrá agua tan solo durante esta jornada festiva y volverá a vaciarse hasta el día 21.
A partir de las 19.00 horas, la celebración se traslada al patio del Ayuntamiento para poder disfrutar de la música en directo de los grupos “Innominates”, “Kilika Santa” y “1982” tributo a la banda de rock “Ilegales”.
Para esta temporada la asociación espera aportar alguna novedad como la inclusión de un nuevo tobogán y renovará las sombrillas. Entre sus proyectos se encuentran el de mejorar la base de la presa para que sea más liso, ya que presenta un aspecto rugoso. El cambio ayudaría a facilitar las limpiezas y a evitar la acumulación de suciedad. No obstante, no se podrá llevar a cabo para esta temporada, por lo que esperan que sea algo que se pueda materializar de cara al verano de 2027. Otra necesidad que les gustaría subsanar en este espacio es la reparación del riego automático para el césped, para lo que necesitan contar con el Ayuntamiento.
Mientras llegan las mejoras y las novedades, en la presa se puede disfrutar de toboganes, de una ducha en forma de seta en la entrada a la presa y de chorros tipo spa en el propio vaso.
Los miembros de la asociación recuerdan que una vez se inaugure la época de baños, en la zona habrá niños descalzos y gente tomando el sol, por lo que piden el mayor civismo y respeto a los vecinos para mantener todo el entorno limpio.
A lo largo de los años, la presa del Prao del Molín no solo se ha convertido en un espacio de disfrute para los vecinos, sino que también sorprende y atrae a visitantes.
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