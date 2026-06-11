El Suroccidente sale a la calle para exigir carreteras seguras: más de mil personas reclaman en Cangas del Narcea la continuidad de la A-63 y mejoras urgentes en la AS-15

“El Suroccidente ha agotado su paciencia”. Es el mensaje que han lanzado el más de un millar de personas que se han manifestado este mediodía por el centro de Cangas del Narcea para reivindicar “unas infraestructuras seguras y modernas”. La plataforma cívica “Suroccidente también es Asturias” está detrás de la convocatoria de esta movilización ciudadana que tiene el objetivo de exigir a la Administración regional y central compromisos concretos, plazos y actuaciones urgentes para dar continuidad a la autovía del Suroccidente (A-63) hacia Cangas del Narcea y León, así como mejoras en el corredor del Narcea (AS-15) para dotarlo de más seguridad.

La manifestación comenzó en la plaza La Oliva para dirigirse hasta el Ayuntamiento. Un recorrido por el centro de Cangas del Narcea, que durante una hora permaneció cerrada. Comercios, empresas y establecimientos hosteleros cerraron sus puertas en señal de protesta y adhesión a la reivindicación de una mejora de las comunicaciones entre el centro de la región y el Suroccidente.

En la pancarta principal se quiso recordar la mayor preocupación de los vecinos de los concejos más suroccidentales de Asturias cuando transitan por su principal vía de comunicación: los argayos o fanas, como se denominan en la zona. Así, la imagen de un gran desprendimiento sobre la carretera ilustraba la pancarta y junto a la imagen se podía leer: “Esto cae sobre nosotros. ¿Hasta cuándo?”.

“El Suroccidente merece carreteras dignas”, “Con carreteras seguras se salvan vidas”, “Sin comunicación no hay futuro”, “Una ambulancia no puede esperar” o “Basta de abandono al Suorccidente”, fueron algunas de las consignas que se pudieron leer en las pancartas que portaban los participantes y que se podían escuchar a lo largo de la marcha de la voz de uno de los miembros de la plataforma el tinetense Fernando Álvarez, más conocido como “Cañón”, y que los manifestantes secundaban.

“Tenemos una carretera que no nos merecemos y necesitamos que se arregle, queremos que se vea que no estamos de acuerdo con cómo se nos trata”, reivindicaba el peluquero Jacobo Fernández, que como el resto de negocios de la villa canguesa se sumó al cierre.

Quienes acumulan horas de conducción en las carreteras del Suroccidente denuncian su peligrosidad. Un ejemplo es José Manuel Menéndez, que trabaja repartiendo pan y asegura que el día a día en las carreteras de la zona son: “pinchazos, golpes y rodeos de kilómetros por cortes debido a argayos; es toda una aventura”.

“No hay más que piedras en la carretera”, se sumaba a la queja el vecino José Rodríguez, que recuerda que fue el primero en llegar cuando se produjo el argayo de la zona de Calabazos, en la AS-15, el pasado mes de febrero, que llegó a cortar todo el vial y, por lo tanto, tuvo que desandar varios kilómetros para poder salir por Tineo.

Clara Berdasco, con una pancarta en la mano, aseguraba que lo que le llevaba a participar es pedir que “se acuerden de que también existimos, nosotros necesitamos movernos y también que la gente venga a visitarnos, así que pedimos que haya unas carreteras decentes y seguras que lo faciliten”.

A la llegada de la manifestación ante el Ayuntamiento, la portavoz de la plataforma, Isabel Rodríguez leyó un manifiesto en que insistió en que “no podemos seguir soportando carreteras insuficientes, obras eternamente anunciadas y eternamente retrasadas” y recordó que “las deficientes, inseguras e incluso peligrosas comunicaciones”, dificultan, y muy mucho, la vida diaria de nuestros vecinos, el acceso a servicios esenciales, la llegada de profesionales, el desarrollo económico y la fijación de población en nuestros municipios.

Reiteró que el objetivo de salir a la calle a manifestarse es exigir a las Administraciones “compromisos concretos, calendarios definidos y actuaciones urgentes para la continuidad de la A-63 hacia Cangas del Narcea y León”, así como que se aborden “las necesarias mejoras de la AS-15 en cuanto a seguridad y remodelación respecta”.

Además, anunció que, si no se producen “avances reales y verificables”, continuaremos impulsando nuevas movilizaciones y cuantas acciones sean necesarias para defender los intereses y dignidad de nuestro territorio.

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En la manifestación además de vecinos y empresarios de la zona, también hubo representación política. Asistieron alcaldes y concejales de los equipos de gobierno del PP de Cangas del Narcea, Tineo, Ibias, Allande y también Salas, de Foro, así como representantes de IU de Tineo y Cangas del Narcea. A nivel regional estuvieron presentes la secretaria general del PP, Beatriz Llaneza, y los diputados José Costillas y Rafael Alonso. También asistió la portavoz de Vox, Carolina López, que recordó que los vecinos estaban reclamando que “este gobierno cumpla con lo comprometido” y que no quede en simples titulares que luego se van a un cajón.