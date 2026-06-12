Cangas del Narcea invertirá casi 100.000 euros para mejorar los accesos a La Artosa y Vega del Tallo

Los vecinos de los pueblos cangueses de La Artosa y Vega del Tallo verán como este año avanza en un tramo más el arreglo de sus viales de acceso. Se trata de dos pistas que aún se encuentran en tierra y que sufren un fuerte deterioro. En total el Ayuntamiento de Cangas del Narcea destinará casi 100.000 euros para abordar el hormigonado de un tramo de cada vial. Una obra que está en el proceso de contratación.

“En ambos casos se intervendrá en un tramo donde el deterioro del vial dificulta el tráfico rodado y compromete la seguridad del usuario”, explica el concejal de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez, que asegura que estas intervenciones no podían seguir esperando y que con ellas se pretende “garantizar el acceso a estos dos núcleos rurales de forma segura para los vecinos”, mientras confirma que están estudiando “otras actuaciones para seguir mejorando estos viales en el futuro”. Asimismo, lamenta “la falta de compromiso del gobierno regional para abordar estas pavimentaciones”.

El proyecto para la pavimentación del acceso a Vega del Tallo contempla el acondicionamiento de un tramo de cerca de 300 metros donde se invertirán 48.347 euros.

Las obras consistirán en un acondicionamiento del tramo para lograr la regularización y compactación de la plataforma, así como la apertura y limpieza de cunetas, para continuar con la aplicación de una capa de zahorra. Finalmente, se procederá a la pavimentación con hormigón.

“En este acceso hemos detectado un tramo donde la plataforma se encuentra en muy mal estado debido, fundamentalmente, al paso del agua”, señaló Menéndez, que recuerda que es “un camino de tierra”.

En el acceso a La Artosa, el proyecto de pavimentación supondrá la actuación en un tramo de 225 metros y se destinará un presupuesto de 47.949 euros. La actuación consistirá en la regularización de la plataforma para su posterior pavimentación con una capa de zahorra y posterior hormigonado.

“Se dará continuidad al hormigonado existente en el entronque del vial con la carretera AS-29, que ya cuenta con unos 800 metros de pavimento. A partir de ese punto, existe un tramo bastante rocoso que supone un peligro para los conductores, sobre todo, en invierno”, explicó el concejal de Obras.

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Estas pavimentaciones forman parte de las intervenciones recogidas en el Plan de Rescate de Infraestructuras Rurales promovido por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, que contempla una inversión plurianual de más de tres millones de euros. A día de hoy, con estas actuaciones, el equipo de Gobierno cangués señala que ya ha puesto en marcha mejoras “por más de 500.000 euros en nuestros pueblos”.