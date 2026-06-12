Los mineros de Cangas acamparán en Oviedo para exigir el desbloqueo administrativo de la mina de Vega de Rengos

Los mineros de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, acamparán en el centro de Oviedo a partir de este lunes. Una medida de protesta que toman para reivindicar la continuidad del trabajo en la mina, gestionada por Tyc Narcea, y para exigir que se agilice la tramitación del Proyecto de Explotación, que depende del Principado de Asturias, así como que el Instituto de Transición Justa (ITJ) dé una respuesta sobre la devolución o no de las ayudas al plan de cierre que cobró la anterior empresa que explotó la mina.

“Hace un mes se nos notificaba sin ser oficial que en unos 10 días saldría a información pública el Proyecto de Explotación de Tyc Narcea, para que en el plazo que marca la ley se puedan presentar alegaciones, pero no se ha hecho”, detalla el representante de los trabajadores, Carlos Menéndez, que no entiende a qué se debe “esta parálisis del Principado”. De hecho, hace hincapié en que son, precisamente, “las continuas mentiras tanto en los plazos como en los procedimientos que nos dan las Administraciones, lo que nos lleva a constituir esta asamblea permanente en Oviedo”.

Para los trabajadores, lo lógico sería que la Dirección General de Minas avanzase en la tramitación del Proyecto de Explotación para que, en el momento en el que el ITJ resuelva el expediente relacionado con la devolución de las ayudas, la empresa pueda reanudar la actividad sin más esperas y, por lo tanto, los empleados puedan recuperar su trabajo, puesto que el día 18 de este mes, 56 trabajadores serán despedidos mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Vinculados a la empresa continúan 12 trabajadores, encargados de las labores de mantenimiento y de ejecutar los trabajos recogidos en el proyecto recientemente autorizado por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, orientado a reforzar las condiciones de seguridad en la explotación minera.

“Vamos a seguir luchando por nuestro trabajo y por poder tener un trabajo digno en nuestra comarca. Aun estando despedidos, seguiremos en la calle defendiendo lo que creemos”, aseguran los trabajadores, que denuncian la existencia de “intereses políticos” detrás de las decisiones que están retrasando comunicaciones y expedientes relacionados con la mina, aunque insisten en que continuarán con sus reivindicaciones.

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La acampada se ubicará en el parque San Francisco de Oviedo, en el Paseo de los Álamos.