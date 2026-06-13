Reurbanización de La Cortina, en la entrada de Cangas del Narcea: se creará una plaza-mirador, se mejorarán espacios verdes y se hará un homenaje

La entrada de Cangas del Narcea por la Avenida de Oviedo comienza a cambiar de imagen. El Ayuntamiento de Cangas del Narcea pone en marcha las obras de reurbanización de La Cortina. El espacio está situado a pocos metros del juzgado de Cangas del Narcea, que está en plenas obras de rehabilitación, y en él se ubican las nuevas pistas de pádel, una zona de aparcamientos y un paseo por la ribera del río.

El proyecto contempla el rediseño de la pequeña plaza desde la que parten los accesos en zigzag que comunican la calle Félix María Villa con el nuevo equipamiento deportivo y el aparcamiento situados en la parte baja. El objetivo, según explicó el alcalde, José Luis Fontaniella, es dar una nueva imagen a una de las puertas de entrada a la villa.

"Con estas obras pretendemos dignificar esta entrada a la villa, presidida por el Juzgado que se encuentra en fase de rehabilitación, y darle sentido a este espacio que llevará el nombre del magistrado César José García Otero. Además, se mejorará la accesibilidad tanto a las pistas de pádel como a los aparcamientos", señaló el regidor.

La intervención prevé una reorganización integral de la plaza, concebida como una especie de balcón abierto hacia la zona de ribera. Para ello se reordenarán distintos elementos existentes, entre ellos el monolito de Sogepsa, que será trasladado a la zona de rampas, y el cuadro del transformador eléctrico, que también será reubicado.

Además, se repavimentará toda la superficie y se instalarán tres bancos de hormigón. La actuación incluye asimismo la recuperación de los espacios verdes existentes en las terrazas de acceso a las pistas de pádel y al aparcamiento, que proporcionarán zonas de sombra para los usuarios.

Homenaje póstumo

Otro de los elementos destacados será la futura instalación de la escultura metálica dedicada al magistrado César José García Otero, natural de Cangas del Narcea, que falleció de forma prematura en 2021, a los 63 años, por causa de una enfermedad. El magistrado era presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). "La escultura se instalará en esta plaza, en diálogo con el juzgado, dando unidad a esta zona de la villa y creando un espacio más homogéneo y amable", destacó Fontaniella.

La mejora de la accesibilidad peatonal constituye otro de los ejes del proyecto. En este sentido, se acometerán trabajos de limpieza del pavimento en las rampas y escaleras de acceso, así como la reposición de los tramos deteriorados del vallado de madera.

El alcalde considera que la actuación contribuirá también a reforzar el entorno deportivo y de ocio de la zona. "Esta nueva imagen reforzará el atractivo de las pistas de pádel de Cangas del Narcea. Se podrá dar un paseo por la orilla del río e incluso acercarse a los demás equipamientos deportivos del Reguerón a través de un nuevo corredor", indicó. Además, avanzó que "pronto se conocerán otras actuaciones para continuar con el embellecimiento de esta zona".

La obra cuenta con un presupuesto de 48.397,93 euros y será financiada con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística.

Apertura de las pistas de pádel

Coincidiendo con el inicio de esta actuación, el concejal de Caza y Deportes, Marcial Fernández, visitó también el avance de los trabajos que se desarrollan para adecuar el entorno de las recién instaladas pistas de pádel de Cangas del Narcea y que, según las previsiones municipales, concluirán en las próximas semanas.

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Fernández explicó que estas obras permitirán completar definitivamente el proyecto. "En una primera fase se ejecutaron las pistas propiamente dichas, sin embargo, era preciso rematar el acondicionamiento del equipamiento en su conjunto: cierre perimetral, aparcamiento, señalización y alumbrado...", señaló el edil, que confía en que la apertura al público de las instalaciones sea inminente.