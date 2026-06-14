Cangas del Narcea da la bienvenida al verano con el primer chapuzón en la presa del Prao del Molín

Cangas del Narcea vivió este sábado el ensayo general del verano. Con temperaturas que rondaron los 35 grados se inauguró oficialmente la temporada de baños en la particular playa canguesa: la presa del Prao del Molín. La asociación "Amigos del Narcea" que gestiona el espacio desde su recuperación hace catorce años organizó una parrillada para ochenta personas y una tarde de juegos acuáticos que hizo las delicias de los más pequeños.

"Logramos pleno en la parrilla y la presa llena para los juegos", señalaron desde el colectivo organizador. Sin embargo, dejan claro que la apertura de la zona de baños de manera continuada será a partir del domingo 21, cuando comienza el contrato del socorrista contratado por el Ayuntamiento para atender este céntrico espacio.

La parrillada popular se realizó en el patio del Ayuntamiento, un "acierto" para esquivar las elevadas temperaturas del mediodía en Cangas. Durante la tarde, acabó lloviendo, lo que ayudó a refrescar la sofocante jornada.

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La asociación "Amigos del Narcea" encara la temporada de baños con novedades como la inclusión de un nuevo tobogán y la renovación de las sombrillas. Entre sus proyectos se encuentran el de mejorar la base de la presa para que sea más lisa, ya que presenta un aspecto rugoso. El cambio ayudaría a facilitar las limpiezas y a evitar la acumulación de suciedad. No obstante, no se podrá llevar a cabo para esta temporada, por lo que esperan que sea algo que se pueda materializar de cara al verano de 2027. Otra necesidad que les gustaría subsanar en este espacio es la reparación del riego automático para el césped, para lo que necesitan contar con el Ayuntamiento.