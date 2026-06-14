Rimolín y Villar de Rogueiro, en Cangas del Narcea, más cerca de mejorar sus accesos tras años de reclamaciones: el Principado licita la mejora de los viales

Más de una década después de que los vecinos comenzasen a reclamar una actuación integral en la carretera de acceso a sus pueblos, la mejora de los viales de Rimolín y Villar de Rogueiro da un paso adelante. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado en 472.142 euros las obras de acondicionamiento de ambas vías.

Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de junio. Según los datos aportados por la consejería, la intervención se centrará en la renovación del firme mediante la extensión de una base de zahorra de diez centímetros de espesor y su posterior pavimentación con un triple tratamiento.

El proyecto incluye también el acondicionamiento de la cuneta hormigonada y la colocación de 356 metros de barandilla metálica de protección en los tramos considerados más peligrosos, con el objetivo de incrementar la seguridad vial tanto para los vehículos como para los transeúntes.

Estado del vial a Riomolín en algunos puntos. / D. Álvarez

En el caso concreto del camino de Rimolín, las obras contemplan además la construcción de dos escolleras de sostenimiento y una tercera destinada a la contención de los taludes existentes.

La actuación forma parte del programa de obras cooperables que desarrolla el Principado de Asturias en colaboración con los ayuntamientos para conservar las infraestructuras municipales de los concejos con menos de 20.000 habitantes.

Una reivindicación histórica

La licitación llega después de años de reivindicaciones vecinales. Los habitantes de la zona llevaban más de una década reclamando el arreglo integral de la pista de acceso, cuyo estado se ha ido deteriorando con el paso del tiempo hasta perder prácticamente la capa de rodadura en gran parte de su trazado.

Cartel a la entrada de la localidad canguesa. / D. Álvarez

El mal estado de la carretera motivó incluso una protesta vecinal en 2016. Entonces, los vecinos decidieron prohibir el acceso a sus montes a turistas y visitantes interesados en la observación de fauna salvaje, puesto que Rimolín siempre ha sido un punto clave para disfrutar de la fauna y la naturaleza en el concejo. A la entrada del pueblo colocaron un cartel en el que se informaba de la prohibición del paso y se recordaba el carácter privado de los terrenos.

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La medida buscaba llamar la atención sobre una situación que consideraban insostenible y reclamar una actuación que, diez años después de aquella protesta, comienza a materializarse con la licitación de las obras de mejora de los accesos a Rimolín y Vil.lar de Rogueiru.