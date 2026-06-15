Acampada indefinida de los trabajadores de TYC Narcea en Oviedo para exigir la reactivación de la mina de Vega de Rengos: "Estamos recibiendo mentira tras mentira"

Los trabajadores de la empresa TYC Narcea, que gestiona la mina de Vega de Rengos en Cangas del Narcea, han iniciado este lunes una acampada indefinida en Oviedo para reclamar agilidad en los trámites administrativos que mantienen paralizada la actividad en la explotación minera desde el pasado mes de noviembre, cuando se produjo el trágico accidente minero que causó la muerte de dos trabajadores.

A las nueve de la mañana llegaron los trabajadores de la mina a la capital asturiana para establecer la tienda de campaña y colocar las vallas en las que han colgado tres pancartas de gran tamaño en las que aparecen el presidente del Principado, Adrián Barbón; el director general de Minas, Javier Cueli; y la directora del Instituto de Transición Justa (ITJ), Judith Carreras, a quienes exigen soluciones para desbloquear la situación.

En la acampada estarán presentes siempre alrededor de tres trabajadores, que se irán turnando cada 24 horas, cada día a las seis de la tarde. Los mineros tomaron esta decisión ante "los continuos plazos incumplidos" que aseguran que llevan recibiendo en los últimos meses por parte de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y del Instituto de Transición Justa (ITJ).

Trabajadores de la mina de Vega de Rengos ante la zona de acampada en Oviedo. / Irma Collín

La empresa está pendiente de la aprobación del Proyecto de Explotación para poder continuar las labores en la mina. Según los representantes de los trabajadores, la Dirección General de Minas les había indicado que a finales de mayo saldría a información pública el proyecto, lo que permitiría avanzar en la tramitación administrativa. Sin embargo, este paso todavía no se ha producido.

Por otra parte, la compañía también está a la espera de que el Instituto de Transición Justa le confirme si debe devolver las ayudas al plan de cierre que recibió la anterior propietaria. Para ello, primero tiene que recibir una documentación explicativa del procedimiento, elaborada por la Abogacía del Estado, cuyo plazo de entrega se ha ido alargando y que ahora está prevista para finales de este mes. A partir de su recepción, se abrirá un plazo de tres meses en el que el ITJ deberá responder a la empresa sobre la posible devolución de dichas ayudas.

"Estamos recibiendo mentira tras mentira en cuanto a plazos y no sabemos por qué. Ya ha pasado un mes desde que el ITJ nos dijo que en diez días iba a enviar la documentación y no ha llegado, así que hemos perdido un mes. Ahora hasta octubre no tendremos resolución", lamenta Carlos Menéndez, representante de los trabajadores. El portavoz insiste en que, mientras llega la respuesta del ITJ, sería positivo avanzar en la tramitación del Proyecto de Explotación, de manera que ambos procedimientos concluyan en fechas similares y permitan la esperada reactivación de la actividad minera.

Mientras ambas administraciones no avancen en estos trámites, los trabajadores pretenden mantener su protesta en Oviedo para dar visibilidad a su situación laboral. A principios de este mes, la plantilla aceptó el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa, que se hará efectivo el próximo 30 de junio y supondrá el despido de 56 trabajadores.

Vinculados a la empresa permanecerán otros 12 empleados, encargados de realizar los trabajos de mantenimiento autorizados por el Principado de Asturias, que se extenderán durante cuatro meses. Estas labores comenzaron el pasado miércoles, tras una inspección "exhaustiva" realizada por la Brigada Central de Salvamento Minero a petición de la propia empresa.

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Por su parte, el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, mostró el "máximo respeto" del Principado hacia los trabajadores de TYC Narcea y aseguró que, si la decisión del ITJ es autorizar la extracción en la mina, "el Gobierno del Principado actuará con la máxima agilidad y, de hecho, estamos anticipando en la medida de lo posible esos trabajos".