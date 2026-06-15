"No entiendo mi vida sin poder ser voluntaria": María Nieves Lázaro, al frente de la nueva Cáritas Arciprestal de El Acebo

La labor que Cáritas desarrolla desde hace años en las parroquias de los concejos del Suroccidente asturiano da un paso más con la constitución de la Cáritas Arciprestal de El Acebo, una nueva estructura que agrupa el trabajo que ya venían realizando los equipos de las unidades pastorales de Cangas del Narcea y Tineo y que tiene al frente de la coordinación a la canguesa María Nieves Lázaro Uría.

La elección de la nueva coordinadora se produjo durante la asamblea constitutiva celebrada en los locales de la parroquia de San Pedro de Tineo. Allí, y tras el proceso desarrollado por el delegado arciprestal, el sacerdote Miguel Vilariño Suárez, se procedió a la designación de la persona que coordinará durante los próximos cuatro años la actividad de Cáritas en un territorio que abarca los concejos de Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Tineo y Allande.

Hasta ahora existían equipos de Cáritas en las unidades pastorales de Cangas del Narcea, con unas siete voluntarias, y en Tineo, con alrededor de quince voluntarios. Nieves Lázaro formaba parte del grupo de la Unidad Pastoral de Cangas del Narcea-Degaña-Ibias, desde octubre.

Voluntaria desde los 15 años

Regresó a Cangas del Narcea el pasado verano tras desarrollar su etapa laboral en Madrid, y decidió implicarse en la vida parroquial. "Yo siempre he participado en la parroquia y siempre he desarrollado la parte religiosa y espiritual de mi vida", explica. Por ello se puso en contacto con el párroco de la villa para ofrecer su colaboración allí donde fuese necesaria.

La necesidad de reforzar el equipo de Cáritas marcó el camino. "Me pareció una gran idea y en octubre del año pasado comencé a aprender y a meterme en el equipo de Cáritas parroquial", señala. A partir de ahí comenzó a colaborar con el resto de voluntarias y surgió la posibilidad de participar en la creación de la nueva estructura arciprestal.

Tras asistir a varias reuniones en Oviedo y conocer el funcionamiento de la organización, decidió dar el paso. "Me ofrecí, les pareció bien y aquí estoy iniciando una andadura que acabo de empezar prácticamente, con mucha ilusión", afirma.

Para Lázaro, el voluntariado forma parte de su trayectoria vital desde hace décadas. "Llevo siendo voluntaria en distintos campos dentro de la Iglesia desde casi los 15 años y realmente no entiendo mi vida sin poder ser voluntaria", asegura. Una dedicación que, según explica, le aporta la satisfacción de contribuir, aunque sea de forma modesta, a mejorar la vida de otras personas. "El sentir que puedes aportar un granito de arena para mejorar la calidad de vida de los otros o vivir en el servicio a los demás, para mí es todo", resume.

Las parroquias como base

Durante la asamblea también se puso de relieve la importancia del trabajo que se realiza desde las parroquias, consideradas la base de la acción social de Cáritas. Así lo explica Miguel Vilariño, quien destaca que, aunque la organización pueda parecer estructurada desde niveles superiores, el trabajo nace en el ámbito más cercano. "Parece que va de arriba abajo, pero al final va de abajo arriba. La parroquia está en la base de todo y por eso es tan importante cuidarlas porque son la primera cara que ven las personas", señala.

El sacerdote subraya además el papel de los voluntarios de Cáritas, encargados de atender a quienes llegan con distintas necesidades. A partir de ese primer contacto, y cuando es necesario, las personas son derivadas a otros recursos o proyectos que están centralizados en Oviedo. "Al final somos todo uno", concluye.

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La creación de la Cáritas Arciprestal de El Acebo supone así un nuevo marco de coordinación para los equipos que ya trabajan en el territorio y un paso más en la organización de la acción social que la entidad desarrolla en los concejos del Suroccidente asturiano.