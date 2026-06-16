La batalla por la mejor parrillada de España se libra este fin de semana en Cangas del Narcea: doce restaurantes de todo el país se disputarán el título

Cangas del Narcea recibirá este sábado, día 20 de junio, a una docena de restaurantes de todo el país que cocinarán por alzarse con el título de “Mejor Parrilla de España con ternera asturiana” durante la celebración de la tercera edición del Festival Brasas del Narcea. Los platos finalistas se elaborarán en directo ante el jurado técnico y el jurado degustación en el Prao del Molín.

Entre los finalistas estarán el Asador Iñaki (Málaga), Pampa Grill (Málaga), RUB Smoke (Málaga), La Flaca (Zamora), La Tropical (Murcia), Uncle Bob Taberna Jamaicana (Benidorm), La Montera Picona (Gijón), Tierra Astur El Vasco (Oviedo), El Tonel (Colloto), La Casona de Cerdeño (Oviedo) y El Buche (Salas).

La dirección técnica del certamen correrá a cargo del chef y director de Gastronome 360, Juan Pozuelo. Además, seis prestigiosos cocineros formarán parte del jurado que degustará las parrilladas, entre ellos, Sergio Fernández, el cangués Pepe Ron, David Montes e Ignacio Carmona. Para elegir la mejor elaboración tendrán en cuenta tanto la realización técnica, su presentación (emplatado), el manejo de las brasas, el trinchado, el sabor, la calidad, el punto de cocción, la temperatura interior del producto y los acompañamientos, entre otros parámetros.

“Un concurso como este se mide por el prestigio de su jurado. Contamos con un jurado de primer nivel y os aseguro que hoy se está hablando de este certamen en toda España. Está generando gran interés”, destacó Nacho Sandoval, promotor del concurso.

El concurso se enmarca dentro del Festival Brasas del Narcea que amplía su programación a tres días, iniciándose el viernes por la tarde y hasta el domingo.

“Brasas del Narcea crece. Estamos ante una cita que amplía el programa con tres días de actividad donde la ternera asturiana y los productos del territorio son el alma del festival. Es un evento gastronómico con el que buscamos situarnos como referente gastronómico nacional, pues tenemos una gastronomía única que no existe en ningún otro lugar de España”, destacó el alcalde, José Luis Fontaniella.

El festival se pondrá en marcha el viernes, con la apertura del market de productos locales que compartirá espacio con el sello de calidad Sabor a Málaga, con quien el festival se hermanó el año pasado. Tras el acto inaugural, se podrá degustar la ternera a la estaca que elaborará el chef, David Montes. Además, habrá actividades infantiles.

El sábado el concurso Mejor Parrillada de España se completará con una gran parrillada popular, cuya preparación corre a cargo de la Junta Local de Hostelería de Cangas del Narcea. Se sentarán a la mesa 800 comensales que degustarán un menú a base de ternera asturiana, chosco IGP Tineo y vino DO Cangas, miel y pan de Cangas, así como quesos y yogures asturianos. Este año, además, se podrá disfrutar de un postre malagueño. El sábado finalizará con un espectáculo de drones y música en directo.

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El domingo continuará la actividad en el Prao del Molín con la apertura del espacio market, música en directo y la oportunidad de probar una hamburguesa creada por los hosteleros cangueses, a la que han denominado “Burger Brasas Fest”, que incluirá todos los ingredientes presentes en el festival.