La batalla por la mejor parrillada de España se libra este fin de semana en Cangas del Narcea: doce restaurantes de todo el país se disputarán el título
El Festival Brasas del Narcea se completará con una comida popular para 800 comensales y actividades que se desarrollarán desde el viernes al domingo
Cangas del Narcea recibirá este sábado, día 20 de junio, a una docena de restaurantes de todo el país que cocinarán por alzarse con el título de “Mejor Parrilla de España con ternera asturiana” durante la celebración de la tercera edición del Festival Brasas del Narcea. Los platos finalistas se elaborarán en directo ante el jurado técnico y el jurado degustación en el Prao del Molín.
Entre los finalistas estarán el Asador Iñaki (Málaga), Pampa Grill (Málaga), RUB Smoke (Málaga), La Flaca (Zamora), La Tropical (Murcia), Uncle Bob Taberna Jamaicana (Benidorm), La Montera Picona (Gijón), Tierra Astur El Vasco (Oviedo), El Tonel (Colloto), La Casona de Cerdeño (Oviedo) y El Buche (Salas).
La dirección técnica del certamen correrá a cargo del chef y director de Gastronome 360, Juan Pozuelo. Además, seis prestigiosos cocineros formarán parte del jurado que degustará las parrilladas, entre ellos, Sergio Fernández, el cangués Pepe Ron, David Montes e Ignacio Carmona. Para elegir la mejor elaboración tendrán en cuenta tanto la realización técnica, su presentación (emplatado), el manejo de las brasas, el trinchado, el sabor, la calidad, el punto de cocción, la temperatura interior del producto y los acompañamientos, entre otros parámetros.
“Un concurso como este se mide por el prestigio de su jurado. Contamos con un jurado de primer nivel y os aseguro que hoy se está hablando de este certamen en toda España. Está generando gran interés”, destacó Nacho Sandoval, promotor del concurso.
El concurso se enmarca dentro del Festival Brasas del Narcea que amplía su programación a tres días, iniciándose el viernes por la tarde y hasta el domingo.
“Brasas del Narcea crece. Estamos ante una cita que amplía el programa con tres días de actividad donde la ternera asturiana y los productos del territorio son el alma del festival. Es un evento gastronómico con el que buscamos situarnos como referente gastronómico nacional, pues tenemos una gastronomía única que no existe en ningún otro lugar de España”, destacó el alcalde, José Luis Fontaniella.
El festival se pondrá en marcha el viernes, con la apertura del market de productos locales que compartirá espacio con el sello de calidad Sabor a Málaga, con quien el festival se hermanó el año pasado. Tras el acto inaugural, se podrá degustar la ternera a la estaca que elaborará el chef, David Montes. Además, habrá actividades infantiles.
El sábado el concurso Mejor Parrillada de España se completará con una gran parrillada popular, cuya preparación corre a cargo de la Junta Local de Hostelería de Cangas del Narcea. Se sentarán a la mesa 800 comensales que degustarán un menú a base de ternera asturiana, chosco IGP Tineo y vino DO Cangas, miel y pan de Cangas, así como quesos y yogures asturianos. Este año, además, se podrá disfrutar de un postre malagueño. El sábado finalizará con un espectáculo de drones y música en directo.
El domingo continuará la actividad en el Prao del Molín con la apertura del espacio market, música en directo y la oportunidad de probar una hamburguesa creada por los hosteleros cangueses, a la que han denominado “Burger Brasas Fest”, que incluirá todos los ingredientes presentes en el festival.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
- Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo
- Buenas noticas para los conductores con etiqueta B: el Supremo termina con las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de jardín de 4 piezas más barato del mercado: gran comodidad de asiento gracias a la agradable tapicería textil de soporte