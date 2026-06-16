Cangas del Narcea examina las claves de su evolución demográfica en una jornada impulsada por la Universidad
El concejo abre el ciclo de jornadas de la Cátedra de Demografía para analizar el reto poblacional
Cangas del Narcea será este jueves, 18 de junio, el punto de partida de un ciclo de jornadas impulsado por la Cátedra de Demografía de la Universidad de Oviedo para acercar al territorio el análisis de uno de los principales desafíos de Asturias: el reto demográfico. La cita tendrá lugar en la Casa de Cultura a partir de las 18.00 horas y reunirá a responsables institucionales, investigadores y representantes de la sociedad civil para debatir sobre la evolución de la población y las perspectivas de futuro de la comarca.
La jornada será presentada por el director de la Cátedra de Demografía, Óscar Rodríguez Buznego, quien explica que esta iniciativa forma parte del plan de actividades previsto para este año y que tendrá continuidad en otros tres concejos asturianos: Mieres, Piloña y Valdés, donde se celebrarán encuentros similares entre septiembre y octubre.
"La idea es que la cátedra tenga actividad en toda Asturias, no únicamente en los municipios del centro", señala Rodríguez Buznego. La elección de las localidades responde, añade, al interés por analizar distintas realidades demográficas del territorio asturiano y sus tendencias poblacionales.
El programa comenzará con una intervención del director general de Reto Demográfico del Principado, Marcos Niño, que expondrá la estrategia del Gobierno asturiano frente a los desafíos derivados del envejecimiento, la pérdida de población y los cambios sociales. Posteriormente, el sociólogo, integrante de la cátedra, Jacobo Blanco Fernández analizará la estructura y evolución de la población de Cangas del Narcea.
La sesión concluirá con una mesa redonda centrada en la perspectiva demográfica de la comarca del Narcea, en la que participarán el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella; la gerente del Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea, Belén Liste; el empresario y activista local Marcos Verano, y la gestora cultural y representante vecinal María Rodríguez.
Según explica Rodríguez Buznego, uno de los objetivos principales de estas jornadas es propiciar un intercambio de información entre expertos, administraciones y ciudadanía. "Nosotros vamos a facilitar información y esperamos recibir de representantes de asociaciones, técnicos, expertos o responsables municipales su punto de vista, su análisis, su opinión y sus propuestas", afirma.
La actividad pública estará acompañada además de un trabajo de investigación sobre el terreno. Durante la mañana y parte de la tarde se desarrollarán varios grupos de debate con vecinos de distintos perfiles sociales, profesionales y generacionales. El objetivo es recoger opiniones detalladas sobre los problemas y oportunidades del territorio. "Queremos obtener una opinión más cualificada y más en detalle de la que se puede conseguir a través de las encuestas", explica el director de la cátedra.
La jornada de Cangas coincide además con el inicio de una etapa de mayor proyección pública para este organismo universitario, presentado oficialmente el pasado mes de noviembre. La Cátedra de Demografía nació con la vocación de convertirse en un espacio de referencia para el análisis, la investigación y la divulgación de las dinámicas poblacionales en Asturias, abordando cuestiones como el envejecimiento, la despoblación, las migraciones, los cambios familiares o sus implicaciones económicas y sociales.
Hasta ahora, la actividad de la entidad se había centrado principalmente en trabajos internos de investigación y participación en foros especializados. Entre sus primeras acciones destacan la presentación de una comunicación sobre la actitud de los asturianos ante la inmigración en el Congreso Nacional de Población celebrado en Almería y la participación en una reunión de la red universitaria CRUSOE en Salamanca.
En las próximas semanas la cátedra prevé además hacer pública su primera encuesta sobre el reto demográfico en Asturias y trabaja en la elaboración de una publicación, que será una especie de panorama demográfico de la comunidad autónoma que verá la luz durante el otoño.
"Nos interesa mucho implicar a los asturianos en esta cuestión", subraya Rodríguez Buznego. "Queremos definir en qué consiste el reto demográfico, estudiar cada uno de sus aspectos y extraer conclusiones que puedan servir de base para las políticas públicas", concluye.
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