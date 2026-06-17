Andrés Linde renueva con el Narcea y mantiene su apuesta por la cantera: "La base del equipo tienen que ser los canteranos"

Andrés Linde seguirá una temporada más como entrenador del primer equipo de la Sociedad Deportiva Narcea, al que llegó hace tres años. El técnico continuará acompañado por Benjamín Martínez como segundo entrenador, mientras que este dejará sus funciones en el equipo juvenil.

El entrenador, que reconoce que llegó a plantearse seriamente dar un paso al lado, especialmente por algunas discrepancias con la dirección deportiva del club, decidió renovar gracias al apoyo que recibió de jugadores y afición.

"No estoy a gusto porque no tengo la misma idea que los directivos, que piensan más en los números que en lo deportivo", explica. El técnico recuerda que el año anterior, tras disputar el play-off de ascenso y contar con un equipo que consideraba capacitado para aspirar a una categoría superior, esperaba un mayor impulso al proyecto. "Teníamos un equipo potente con el que podíamos dar el salto y premiar al equipo y a la afición, que respondió y acudió a apoyarnos, pero no se hizo y no se reforzó la plantilla", lamenta.

La imposibilidad de incorporar refuerzos acabó teniendo consecuencias deportivas. "No pudimos reforzar el equipo y se nos fueron dos de los mejores jugadores", señala. Aun así, considera que el balance de la temporada fue positivo dadas las circunstancias. "Al final no fue una mala temporada porque tuvimos muchas complicaciones".

El apoyo recibido durante las últimas semanas fue determinante para que finalmente optara por continuar. "Mi mujer, que quería que dejara el fútbol, fue la primera que me dijo que tenía que seguir", comenta. A ello se sumaron las muestras de respaldo de aficionados y futbolistas. "Mucha gente me decía que lo estamos haciendo bien y que quería que siguiera. Además, buena parte de los futbolistas y los capitanes me llamaron para pedirme que continuara con el proyecto".

Uno de los pilares de su trabajo durante estos años ha sido la apuesta por el fútbol base y el talento local. Socio del club desde los 16 años y jugador desde los 10, Linde defiende un modelo basado en la continuidad de los jóvenes formados en la entidad.

"La idea es priorizar al futbolista de Cangas. Que el jugador no esté jugando desde los seis años hasta los 18 y luego desaparezca, sino que tenga continuidad", explica. Para el entrenador, "la base del Narcea tienen que ser los canteranos", especialmente teniendo en cuenta las dificultades para atraer jugadores de fuera.

No obstante, reconoce que en determinados momentos es necesario completar la plantilla con incorporaciones externas. "Otra cosa es que en algún momento tengas que añadir alguna pieza que no tengas en el equipo", afirma. Sin embargo, recuerda que la distancia geográfica y la categoría actual dificultan la llegada de futbolistas. "Es complicado porque se paga el peaje de la distancia y ahora estamos en una categoría que tampoco es muy atractiva para los jugadores".

La confección de la plantilla para la próxima campaña sigue abierta. Según explica el técnico, existen futbolistas que podrían abandonar el equipo por motivos laborales y otros que están recibiendo ofertas de clubes rivales. "Tenemos futbolistas de muy buen nivel que están recibiendo ofertas para irse de aquí. Estamos pendientes de que confirmen y ahí entra el trabajo de la directiva para intentar que se queden con nosotros".

Paralelamente, el club mantiene contactos con jugadores de Cangas que militan en otras entidades. "Aquí, si no hay un vínculo muy estrecho con el club, es muy difícil fichar jugadores", apunta Linde, que insiste en que todavía habrá que esperar para conocer la configuración definitiva de la plantilla.

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Respecto al próximo curso, el entrenador espera una competición más exigente. "Creo que vamos a jugar en un grupo más complicado que el año pasado, con equipos que bajan y son rivales difíciles y también los que suben con fuerza".