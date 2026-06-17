Un grupo de alcaldes de municipios mineros se reúne con el Presidente del Principado para tratar la situación de la mina de Cangas del Narcea: “Nos da un hilo de esperanza”, celebra la plantilla

Los mineros de Vega de Rengos, explotación canguesa en la que opera Tyc Narcea, suman el tercer día de acampada en el Paseo de los Álamos de Oviedo. Una jornada en la que han recibido la noticia de que un grupo de alcaldes pertenecientes a la Red de Municipios en Transición Justa (ACOM-España), que preside la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, mantendrán este jueves a mediodía una reunión con el presidente del gobierno, Adrián Barbón.

Los trabajadores aprovecharán esta cita para acompañar a los representantes municipales hasta la Junta General para visibilizar su situación y su reclamación de agilidad en la resolución de los trámites administrativos que mantienen paralizada la actividad en la explotación minera desde el pasado mes de noviembre, cuando se produjo el trágico accidente minero que causó la muerte de dos trabajadores.

“Esperamos que, ya que a nosotros no se nos concedió una reunión con el Presidente, al menos a los alcaldes les traslade información sobre el procedimiento que debe seguir el Proyecto de Explotación que están tramitando y cuáles son los plazos”, señala el portavoz de la plantilla, Carlos Menéndez, que asegura que desde ACOM ya se había solicitado por escrito el detalle de la hoja de ruta y los plazos del trámite, pero tampoco habían recibido respuesta.

“Que los alcaldes puedan tener ahora una reunión directa con Barbón da la oportunidad de que puedan preguntar directamente sobre nuestra situación y nos da un hilo de esperanza de que nos puedan trasladar alguna información”, señala Menéndez.

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La acampada se plantea indefinida hasta que se confirmen avances en alguno de los trámites pendientes, tanto en el Principado de Asturias como en el Instituto de Transición Justa (ITJ) del Ministerio.