El colegio cangués Obanca cierra el curso con una particular romería: "Detrás de cada rincón que vemos hay ilusión, trabajo y creatividad"

El colegio público Obanca, en Cangas del Narcea, se ha transformado hoy en un auténtico recinto festivo. En una mañana llena de color, música y convivencia, la comunidad educativa ha celebrado su esperada "Romería", un proyecto pedagógico diseñado como una situación de aprendizaje. El objetivo es que el alumnado conecte lo aprendido en las aulas con su entorno más cercano, poniendo en valor el patrimonio cultural de Cangas del Narcea a través de la investigación y recreación de sus fiestas tradicionales.

La jornada dio comienzo con la lectura de un emotivo pregón en asturiano que puso el foco en el esfuerzo colectivo realizado durante todo el año. Los portavoces infantiles destacaron que el resultado visible no es fruto de la casualidad, sino de la ilusión y el trabajo cooperativo, afirmando que es "una fiesta que nun nació de la nada. Detrás de cada rincón que vemos, de cada decoración y de cada barraca, hai ilusión, trabayu, creatividá y munches ganes de facer les coses bien".

Trabajo en equipo

Quedó reflejado el espíritu participativo del centro, pues cada clase preparó su propia barraca y sus propios juegos, "convirtiendo'l colexu nun auténticu recintu de romería onde toos podemos participar, xugar y pasalo en grande". Asimismo, se subrayó la esencia de la escuela pública rural al manifestar que "esa ye una de les coses más guapes de la escuela: cuando trabayamos xuntos, cada ún aportando lo meyor de sí, conseguimos facer realidá proyectos que nos enllenan d'orguyu".

El orgullo de pertenencia resonó con fuerza en todo el recinto: "Esta romería ye tamién una manera de celebrar lo que somos. Somos un colexu pequeñu, pero con un corazón mui grande. Un colexu onde cada neñu y cada neña cuenta, onde les families formen parte de la vida escolar y onde les tradiciones siguen teniendo un llugar importante". El arraigo cangués fue el hilo conductor, estableciendo un paralelismo entre los valores del concejo y los de la escuela: "Nuna tierra como la nuesa, Cangas del Narcea, sabemos bien lo que significa compartir. Sabemos lo que ye xuntase, colaborar y celebrar xuntos los momentos importantes. Y eso ye precisamente lo que vamos facer güei".

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El acto inaugural dio paso al disfrute de las actividades, donde los niños pudieron recorrer las barracas y probar los juegos habilitados en el recinto escolar."¡Puxa la romería! ¡Puxa Obanca!", concluyeron los pequeños.