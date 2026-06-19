Cangas del Narcea ante el reto demográfico: "Hay algún signo de esperanza como el saldo migratorio positivo"

"Alto Narcea y Muniellos y el reto demográfico" es el título de la jornada celebrada este jueves en Cangas del Narcea y que supuso la primera actividad en el territorio de la Cátedra de Demografía recientemente creada en Asturias para analizar uno de sus desafíos más acuciantes: el descenso poblacional. "Cangas del Narcea, Degaña e Ibias son concejos que están mal en cuanto a población, pero con algún signo de esperanza", señaló el sociólogo Jacobo Blanco, uno de los ponentes de la jornada celebrada en la casa de cultura.

La comarca, señaló Blanco en su intervención, presenta tres síntomas graves como son el envejecimiento poblacional, la escasa natalidad y el desequilibrio territorial, sin embargo, hay esperanza: "El saldo migratorio es positivo y la población de mujeres jóvenes, fundamental para subir la natalidad, tiende a ralentizar su caída". El sociólogo también puso el acento en el potencial de la villa de Cangas, que aguanta el tipo en un concejo que ha perdido su fortaleza poblacional, especialmente teniendo en cuenta que en el siglo XIX fue el segundo más poblado de Asturias tras Oviedo.

El director de la Cátedra de Demografía, el profesor Óscar Rodríguez Buznego, explicó que esta iniciativa forma parte del plan de actividades previsto para este año y tendrá continuidad en otros tres concejos asturianos: Mieres, Piloña y Valdés, donde se celebrarán encuentros similares entre septiembre y octubre. "Las cátedras son unidades de la Universidad para transferir conocimiento a la sociedad asturiana, en este caso sobre el problema demográfico. La cátedra propone generar conocimiento y difundirlo, pero también pretende que la sociedad local contribuya a la generación de ese conocimiento y se vea implicada en el reto demográfico", señaló.

Altas por cambio de residencia

Por su parte, el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, trasladó un mensaje optimista a la luz de los últimos datos demográficos del concejo, donde la población sigue disminuyendo. En 2024 había 11.335, mientras que este año se sitúa en 11.172. Entre los brotes verdes está el hecho de que el número de altas por cambio de residencia es superior al de bajas por el mismo motivo, lo que significa que llegan más personas de las que se marchan. "Vemos que el descenso poblacional se ha moderado y eso nos da cierto optimismo. Los nacimientos han aumentado y eso es positivo", apuntó el primer edil.

Fontaniella alabó que la Cátedra empezase esta ronda asturiana por el Suroccidente, "que ha sufrido un desplome poblacional a consecuencia del cierre de las minas". Defendió el territorio como un buen lugar para vivir, si bien exigió más compromiso de las administraciones públicas, no solo con el fin de infraestructuras largamente reclamadas como la Autovía de La Espina, sino por las trabas burocráticas que sufren las empresas. "El último ejemplo es lo que ocurre con Tyc Narcea. La Administración sigue siendo un problema para la generación de empleo. La burocracia hace difícil la actividad económica", lamentó.

"Arma arrojadiza"

En la jornada, donde también tuvo lugar un coloquio con diferentes agentes empresariales y sociales, también intervino el director de Reto Demográfico, Marcos Niño. Señaló que la Universidad de Oviedo está ultimando el borrador de la estrategia demográfica, un documento que esperan presentar este año y que plantea novedades como cambios en la comarcalización de Asturias. "Se plantea una reordenación de otra manera, aunque no se dice cómo", señaló Niño, quien dejó claro que todos los agentes del Principado deben tomarse en serio el problema demográfico.

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"Tenemos que sacar el reto demográfico del terreno de la disputa política. Que se hable de él es una buena noticia; que se utilice como arma arrojadiza, no. Estamos ante un desafío estructural que afecta al conjunto de la sociedad y que requiere más cooperación que confrontación", concluyó Niño.