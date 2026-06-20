De cocinar en casa a ganar el concurso "Mejor Parrilla de España" en Cangas del Narcea: el malagueño Sergio Redondo conquista Brasas del Narcea

Solo dos años de andadura en una cocina profesional, al frente de su restaurante Rub Smoke House, de Málaga, le han bastado a Sergio Redondo para conquistar al jurado del Festival Brasas del Narcea y alzarse con el título de “Mejor Parrilla de España con ternera asturiana” en Cangas del Narcea.

Un plato compuesto por cortes poco habituales en este tipo de propuestas de carne de ternera asturiana, chivo malagueño y cerdo; elaboraciones artesanales, salsas propias y un toque de sabor al estilo de la barbacoa americana fue su presentación y la que acabó conquistando a un jurado que reconoció que las puntuaciones entre los tres primeros quedaron muy ajustadas. Le siguieron en el podio La Flaca, de Zamora, y **Uncle Bob **Taberna Jamaicana, de Benidorm. Además, El Tonel, de Colloto, se llevó el premio por el mejor maridaje con el vino de la DOP Cangas y Pampa Grill, de Málaga, el de mejor elaboración con chivo malagueño.

“Para mí es muy grande haber conseguido este premio porque hace dos años estaba cocinando en mi casa, la cocina era mi hobby y lo dejé todo para apostar por este proyecto que nació desde cero”, asegura Sergio Redondo, que explica que su apuesta fue ofrecer una cocina diferente a la que había en su ciudad, apostando por el estilo de barbacoa americana.

“Este año ha sido el más difícil de los tres para el jurado”, reconoce el presidente del jurado, el cangués Pepe Ron, que detalla que las propuestas que se presentan son “cada vez más complejas, más amplias, es muy difícil valorar todos los puntos, guarniciones, pero también es muy gratificante, porque creo que tenemos el mejor evento de brasas de España”.

Así se buscó la mejor parrillada de España en Cangas del Narcea / D. Álvarez

Un concurso en el que había 12 restaurantes finalistas llegados de diferentes puntos de España e incluso con sabor internacional, como el que aportó Pampa Grill, de Málaga, con raíces en Argentina. “Es un honor estar en este concurso representando a la tradición de la parrilla rioplatense, que nos recuerda los asados de los domingos en familia o en navidades”, enfatiza Gustavo Lemos, que asegura que para los parrilleros es “una recompensa y una oportunidad llegar como finalistas a este concurso, que además te permite conocer a gente que admiras”.

Numeroso público fue concentrándose en el Prao del Molín para disfrutar del cocinado en directo y también de la oportunidad de degustar todos los platos, que tras pasar por el jurado se ofrecían a los visitantes. Además, uno de los atractivos del festival es la celebración de una gran parrillada elaborada por la Junta Local de Hostelería a la que asistieron 800 comensales.

“Vinimos de Oviedo, ayer nos enteramos de que había este evento, llamamos para saber si había sitio aún para comer y como lo había aquí estamos y nos está gustando mucho”, explican Daniel Rodríguez y Patricia Areces.

Reyes Mena y Gregorio Sánchez, de Madrid, están pasando unos días en Cangas del Narcea y al descubrir la celebración del festival se animaron a participar. “Cuando vamos a los sitios nos gusta asistir a las actividades que hay en el pueblo y este nos está gustando porque además nos estamos encontrando con gente de toda España y todo lo que hemos probado está muy rico”, destacan.

“Nuestro objetivo es poner a Cangas en lo más alto en distintos ámbitos, también en gastronomía y con el Festival Brasas del Narcea lo estamos consiguiendo; promocionamos nuestro producto, nuestra tierra y a nuestro sector primario”, ensalza el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, que asegura que el inicio de la programación un día antes, el viernes por la tarde, funcionó. “Hubo muy buen ambiente de gente y la ternera a la estaca se agotó, hoy sábado vuelve a estar Cangas lleno y hay 800 comensales en la parrillada popular”.

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La programación continuará este domingo con el “Espacio Market”, en el que se muestran productos agroalimentarios de Cangas del Narcea y Sabor a Málaga. Además, la Junta Local de Hostelería presentará su hamburguesa “Burger Brasas Fest”, creada exclusivamente para el festival y elaborada con los productos agroalimentarios que participan en él.