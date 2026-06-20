Nace un proyecto para aclarar la propiedad rural: “Es una oportunidad para el futuro de nuestros pueblos”

Herencias sin resolver, terrenos con titulares desconocidos, propiedades compartidas entre numerosos dueños o la falta de documentación actualizada son algunos de los problemas que afectan a la zona rural, condicionan la gestión del territorio y dificultan la llegada de nuevas inversiones. Con el objetivo de poner el foco sobre esta realidad y avanzar en posibles soluciones nace el proyecto de cooperación LEADER "Clarificación de la Propiedad: una herencia para las futuras generaciones", una iniciativa impulsada por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos junto a otros seis grupos de acción local de Asturias y Galicia (GLA Alto Nalón, GDR Bajo Nalón, Montaña Central de Asturias, Leader Oriente Asturias, CEDER Oscos-Eo y Asociación Montes e Vales Orientais-GDR3) y con la colaboración del Banco de Tierras del Principado de Asturias.

El proyecto será presentado el próximo 22 de junio en el Parador de Corias, en Cangas del Narcea, en una jornada que reunirá a representantes institucionales, técnicos y expertos vinculados a la gestión del territorio y la propiedad rural.

Desde el GDR Alto Narcea Muniellos explican que la iniciativa surge para abordar "uno de los principales problemas estructurales que afectan a nuestros pueblos": la pérdida del tracto sucesivo, las herencias pendientes de regularización, los proindivisos con propietarios desconocidos o el abandono de fincas. Todo ello, aseguran, genera una situación de "inseguridad jurídica" que dificulta el aprovechamiento de montes, terrenos y viviendas y condiciona el futuro de numerosas localidades rurales.

La entidad destaca que "clarificar la propiedad no es solo resolver problemas del pasado; es construir oportunidades para las futuras generaciones y para el futuro de nuestros pueblos". En este sentido, subraya que la indefinición jurídica de buena parte de la propiedad rural supone un freno para el desarrollo económico, la gestión forestal, la inversión pública y privada o el relevo generacional.

El proyecto tendrá una duración de cuatro anualidades y un marcado carácter divulgativo y sensibilizador. Según explican sus promotores, no persigue resolver de forma masiva expedientes de clarificación, sino "visibilizar la magnitud del problema, sensibilizar a la ciudadanía, facilitar herramientas comprensibles y rigurosas, generar conocimiento aplicado, testar modelos piloto replicables y diseñar propuestas para futuras medidas estructurales".

Cada uno de los grupos de acción local participantes desarrollará una experiencia piloto vinculada a la problemática específica de su territorio. En el caso del Alto Narcea Muniellos, el trabajo se centrará en los montes y escogerán uno en la comarca para desarrollar una experiencia demostrativa.

Programación de la jornada de presentación

La presentación oficial del proyecto arrancará a las 9.30 horas con la recepción de participantes y la apertura institucional, en la que intervendrá el alcalde de Cangas del Narcea y presidente del GDR Alto Narcea Muniellos, José Luis Fontaniella. A continuación, la gerente del grupo anfitrión, Belén Liste, será la encargada de exponer las líneas generales del proyecto.

El programa incluye una mesa de diálogos legales bajo el título "Seguridad jurídica y clarificación de la propiedad rural: retos y oportunidades", en la que participarán la subdirectora de Movilidad de Tierras de la Xunta de Galicia, Digna Irene López; el gerente del Catastro de Asturias, José Luis González, y el notario José Manuel Beneitez.

Tras una pausa, la jornada continuará con una mesa dedicada a la innovación y las experiencias inspiradoras. En ella se abordarán cuestiones relacionadas con la innovación social y la gobernanza territorial a través de los proyectos "Montes de Socios" y "Reconecta", presentados por Pedro Medrano, de la Asociación Forestal de Soria. También se analizará el papel de las nuevas tecnologías aplicadas a la clarificación de la propiedad, de la mano de Juan Majada, director de CETEMAS.

La movilización de tierras en Galicia será otro de los temas a tratar, con la intervención de Carlos Díaz, jefe de Área de Gestión de Movilidad de Tierras de la Xunta de Galicia. Además, el alcalde del Concello de Muras (Lugo), Manuel Requeijo, expondrá la experiencia del proyecto A Finca, centrado en la relación entre catastro y seguridad jurídica en el territorio rural.

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La sesión final se dedicará a reflexionar sobre las necesidades de Asturias para avanzar en la clarificación de la propiedad rural, antes de la clausura oficial, que correrá a cargo del director general de Gestión Forestal del Principado, Javier Vigil.