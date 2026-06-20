Tyc Narcea exige "rigor, equidad y agilidad" en la tramitación administrativa de su Proyecto de Explotación (PES) para la mina de Vega de Rengos

Tyc Narcea exige "rigor, equidad y agilidad" en la tramitación administrativa de su Proyecto de Explotación (PES), presentado el pasado 29 de abril de 2025. Y asegura que la documentación que el Principado le reclama no constituye "una subsanación de deficiencias", pues ya había sido presentada. En todo caso, la firma deja claro que por supuesto remitirá toda la que "consideren oportuna, porque nuestra única intención es sacar adelante este proyecto empresarial en la más estricta legalidad".

La empresa, propietaria de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, lamenta "profundamente la situación generada en torno a la tramitación de nuestro Proyecto de Explotación, cuya tramitación continúa acumulando retrasos difíciles de comprender". La firma destaca que han pasado más de 13 meses sin requerimiento alguno en relación al Proyecto de Explotación y echa en falta que no se haya solicitado aclarar dudas con anterioridad, si existían, dado el tiempo transcurrido.

"Resulta especialmente llamativo que, tras la aprobación inicial del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación (PES) en diciembre de 2025 por parte de la Consejería de Medio Ambiente —paso previo al inicio del trámite de información pública— y después de más de 13 meses sin requerimiento alguno vinculado al PES, se solicite ahora documentación que creemos ya obra en el expediente. ¿No podría agilizarse primero cualquier duda o aclaración? ¿Es razonable que, transcurridos más de 13 meses desde la presentación de un Proyecto de Explotación, se pueda tardar tanto en requerir o aclarar documentación? La percepción es que los tiempos administrativos nos resultan difíciles de entender", indican desde Tyc Narcea.

La compañía se refiere asimismo a que no considera que "lo requerido en las últimas horas constituya una subsanación de deficiencias, sino que se limita a recabar información más explícita del Proyecto de Explotación presentado". Se trata de un "resumen de documentación ya presentada", del Documento de Seguridad y Salud actualizado, "que esta empresa entrega anualmente y que puede ser verificado por la propia Administración" y de un plano de coordenadas y concesiones, inciden desde Tyc Narcea.

Reunión con los alcaldes

La empresa sale así al paso de la información que se dio a conocer tras la reunión de los alcaldes de las comarcas mineras con el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras la que trascendió que este se comprometió a realizar un estudio jurídico sobre cuánto se puede acelerar la tramitación del proyecto de explotación de Tyc Narcea sin necesidad de esperar a que el Instituto de Transición Justa (ITJ) se pronuncie sobre la devolución de las ayudas. Pero con la condición de que la empresa subsanase deficiencias en la documentación presentada para que se inicie la tramitación de información pública.

Tyc Narcea asevera que "toda la documentación exigida ha sido presentada en tiempo y forma, cumpliendo escrupulosamente con la normativa vigente" y que "ha actuado en todo momento con el máximo rigor, profesionalidad y transparencia". "Prueba de ello es que el último requerimiento recibido ha sido atendido en menos de 24 horas", añade la empresa.

Igualdad de trato

Espera por ello, según sus responsables, "la misma agilidad, reciprocidad y compromiso por parte de la Administración, entendiendo que la seguridad jurídica, la igualdad de trato y el respeto a los procedimientos deben prevalecer en todo momento".

Sobre el Proyecto de Explotación (PES), presentado el pasado 29 de abril de 2025, la compañía se refiere a que disponía de él tiempo antes de esa fecha y "plenamente desarrollado", pues una iniciativa "de esta envergadura no se desarrolla en menos de 12 meses".

"Su presentación no se realizó con anterioridad debido a que el Proyecto de Investigación (PIC) se encontraba en vigor, junto con las prórrogas concedidas por la Autoridad Minera", detalla Tyc Narcea. "Durante todo este periodo, la empresa ha cumplido de manera estricta con todas las exigencias y trámites requeridos, algunos de los cuales consideramos desproporcionados, si bien han sido atendidos en todo momento por ser plenamente legales", añade la empresa.

Los trabajadores han iniciado una acampada en el campo San Francisco, en Oviedo, para reclamar a la Administración que agilice los procedimientos que les permita recuperar su empleo. Según el Gobierno asturiano, la reactivación de la actividad minera, suspendida desde que en noviembre se produjese un accidente mortal, solo podrá llevarse a cabo una vez el ITJ, dependiente del Ministerio, se pronuncie sobre la devolución de las ayudas que recibió la anterior empresa de la explotación para su cierre.

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"Tyc Narcea continuará defendiendo sus derechos dentro del marco legal, con el objetivo de que el proyecto avance con normalidad y con todas las garantías. Asimismo, queremos dejar claro que presentaremos cualquier documentación que consideren oportuna porque nuestra única intención es sacar adelante este proyecto empresarial en la más estricta legalidad", concluye la empresa.