Brasas del Narcea se despide entre hamburguesas y el reto de crecer a nivel internacional: "El balance es tremendamente positivo"

El Festival Brasas del Narcea se despidió este domingo aunando en un bocado todos sus sabores. Nueve establecimientos de la Junta Local de Hostelería canguesa crearon la hamburguesa "Burger Brasas Fest", en la que introdujeron los productos locales participantes en el festival. El cocinado en directo en el centro del Prao del Molín, de Cangas del Narcea, a mediodía animó a vecinos y visitantes a acercarse a descubrir esta hamburguesa creada exclusivamente para el cierre de este evento que nació hace tres años.

La base de la elaboración fue la hamburguesa creada con carne cien por cien IGP Ternera Asturiana, acompañada por una rodaja de chosco de la IGP Tineo, queso de Central Lechera Asturiana y aderezada con una salsa elaborada con miel de productores locales y un poco de cebolla. Todo ello dentro de un pan de patata casero, receta de una hamburguesería local.

La “Burger Brasas Fest”. / Nacho Sandoval

"Queríamos dar la oportunidad a la gente a que probara los productos de la zona presentes en el festival y se nos ocurrió juntarlos todos en una hamburguesa", detalla el presidente de la Junta local de Hostelería, José Manuel García "Manolito", que antes de empezar cocinar ya señalaba que tenían vendidas 250 hamburguesas para gente que se las llevaba para casa.

En el emblemático Prao del Molín las pudieron degustar un grupo de amigos que habían llegado a Cangas del Narcea para asistir a una boda el sábado y que antes de dejar la villa decidieron acercarse a disfrutar del evento dedicado a la carne, que ofreció actividades desde el viernes por la tarde. "El grupo que tocó ayer en la boda es el que está hoy aquí y nos pareció buen plan venir a escucharlo y aprovechar para probar estas hamburguesas, que están muy buenas", destacan Esther García y Alejandro Iglesias.

Alejandro Iglesias y Esther García con la hamburguesa “Burger Brasas Fest”. / D. Álvarez

A pesar del intenso calor que se registraba este domingo en Cangas del Narcea, con temperaturas por encima de los 30 grados a mediodía, la música y la cocina en directo volvieron a atraer a numeroso público a la sede del Festival Brasas del Narcea en el centro de la villa, para darle un cierre a un evento que en tres años no ha parado de crecer. El alcalde, José Luis Fontaniella, asegura que el balance es "tremendamente positivo". Destaca que por el festival ha pasado gente de diferentes partes del país y también locales, lo que repercute en la hostelería, alojamientos y comercios del concejo: "Este año ha superado el anterior y esto nos anima a seguir trabajando y a empezar a pensar en el festival de 2027, en el que tenemos el objetivo hacer un salto cualitativo y cuantitativo, pasando a realizar el concurso de parrillas de nivel internacional".

Entrega del premio a Rub Smoke House como mejor parrilla. En primer término la elaboración presentada por el restaurante ganador. / D. Álvarez

El acto central del Festival Brasas del Narcea es la celebración del concurso en el que se elige a la "Mejor Parrilla de España con carne IGP Ternera Asturiana", que se celebró el sábado. En él participaron 12 restaurantes de diferentes puntos de España, haciéndose con el primer premio el restaurante Rub Smoke House, de Sergio Redondo, que cuenta con tan solo dos años de andadura. Le siguieron en el podio La Flaca, de Zamora, y Uncle Bob Taberna Jamaicana, de Benidorm. Además, El Tonel, de Colloto, se llevó el premio por el mejor maridaje con el vino de la DOP Cangas y Pampa Grill, de Málaga, el de mejor elaboración con chivo malagueño.

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Ambiente este domingo a mediodía en el Prao del Molín de Cangas del Narcea. / D. Álvarez

"En esta edición hemos crecido mucho y hemos llamado la atención de un grupo de asadores de Chile que participan en concursos y que el año que viene quieren estar en Brasas del Narcea, también tenemos la oferta de una empresa que fabrica parrillas profesionales para dotar al concurso son su producto", expone el organizador Nacho Sandoval, que pone el foco en que el objetivo último del evento es promocionar "Cangas del Narcea en cuanto a turismo y gastronomía y con la proyección del festival se está consiguiendo que el nombre Cangas suene a nivel nacional".