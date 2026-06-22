"Contar con una información clara y actualizada sobre la titularidad de las fincas es fundamental", defiende el director de Gestión Forestal en Cangas del Narcea

El Principado, a través del Banco de Tierras, movilizará 481.418 euros en una iniciativa piloto titulada "Clarificación de la propiedad: una herencia para las futuras generaciones" que se presentó este lunes en el parador de Corias. Liderada por el grupo de acción local Alto Narcea-Muniellos, este proyecto involucra a los grupos Alto Nalón, Bajo Nalón, Montaña Central de Asturias, Oscos-Eo y Oriente de Asturias y la asociación Montes e Vales Orientais.

"La iniciativa busca sanear y clarificar la propiedad rural, mejorar la seguridad jurídica y facilitar el uso productivo de estos terrenos para favorecer una gestión más eficiente y sostenible", señala el Gobierno regional, que busca dar respuesta "a los problemas administrativos que afectan al medio rural asturiano respecto a la existencia de fincas con titularidades poco definidas, las discrepancias entre los registros y las situaciones de abandono derivadas de la falta de seguridad jurídica".

La jornada, inaugurada por el alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, contó con la participación del director general de Gestión Foresta, Javier Vigil, quien considera este proyecto una herramienta para impulsar el desarrollo del territorio y mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales: "Contar con una información clara y actualizada sobre la titularidad de las fincas es fundamental para favorecer el aprovechamiento productivo del suelo, reducir conflictos y generar nuevas oportunidades para el medio rural asturiano".

Colaboración

Vigil destacó también la colaboración entre los grupos de acción local y las entidades participantes, aspecto "clave para afrontar retos complejos y construir soluciones eficaces que contribuyan al futuro de nuestros pueblos". A este respecto, el director señaló que la necesidad de clarificar la propiedad está recogida tanto en el Pacto por el Medio Rural como en el Plan Forestal que está en tramitación.

El proyecto de cooperación LEADER "Clarificación de la Propiedad: una herencia para las futuras generaciones" contempla la identificación y regularización de fincas rústicas con problemas de titularidad o indefinición registral, así como la actualización y coordinación de la información catastral y registral para garantizar una mayor coherencia entre las diferentes bases de datos existentes. Asimismo, añade el Principado, "facilitará la incorporación de tierras a la Comisión Regional del Banco de Tierras y favorecerá su aprovechamiento agrario y forestal, lo que contribuirá a recuperar superficies actualmente infrautilizadas o abandonadas".

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Entre los objetivos específicos de la iniciativa destacan también "la reducción de conflictos relacionados con la propiedad, la mejora de la seguridad jurídica en procesos de compraventa y herencias y la promoción de actividades productivas sostenibles que permitan poner en valor el suelo rural, evitar su abandono y contribuir a la conservación de la biodiversidad".