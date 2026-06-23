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La apertura de la presa del Prao del Molín se pospone por la turbidez del agua del río Luiña

El Gobierno local baraja la hipótesis de el color del agua se debe "al arrastre de material derivado de la erosión de las tormentas en las zonas afectadas por los grandes incendios del año pasado"

Color del río Luiña a su paso por Cangas, este martes.

Color del río Luiña a su paso por Cangas, este martes. / R. T. C.

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T. Cascudo

Cangas del Narcea

La apertura de la temporada de baños en la presa del Prao del Molín, en pleno centro de Cangas del Narcea, se pospone a consecuencia de la turbidez del agua del río Luiña. Pese a contar con servicio de socorrismo desde el lunes, el chapuzón cangués se hará esperar, ya que los voluntarios de la asociación Amigos del Narcea no llenarán la presa hasta que mejoren las condiciones del río.

Los voluntarios del colectivo que gestiona este recurso tan querido por los cangueses desconocen las causas de la coloración oscura del río, si bien pudiera ser a consecuencia de las últimas tormentas registradas en la zona. Desde el Gobierno local y, a falta de un análisis riguroso, barajan la hipótesis de que la turbidez "se debe al arrastre de material derivado de la erosión de las tormentas en las zonas afectadas por los grandes incendios del año pasado".

Los voluntarios están vigilantes y, en cuanto mejore el aspecto del agua, procederán al llenado. Este contratiempo coincide con unos días de ola de calor en los que Asturias está registrando temperaturas muy elevadas, especialmente en zonas de interior como el concejo cangués.

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Por otro lado, Amigos del Narcea pide prudencia a los usuarios y les aconsejan llevar calzado adecuado. "Recordar que debido a la cantidad de eventos que se hacen en el Prao del Molín se aconseja llevar calzado apropiado tanto dentro de la presa como en el mismo prao", señalan.

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