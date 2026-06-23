La apertura de la presa del Prao del Molín se pospone por la turbidez del agua del río Luiña
El Gobierno local baraja la hipótesis de el color del agua se debe "al arrastre de material derivado de la erosión de las tormentas en las zonas afectadas por los grandes incendios del año pasado"
La apertura de la temporada de baños en la presa del Prao del Molín, en pleno centro de Cangas del Narcea, se pospone a consecuencia de la turbidez del agua del río Luiña. Pese a contar con servicio de socorrismo desde el lunes, el chapuzón cangués se hará esperar, ya que los voluntarios de la asociación Amigos del Narcea no llenarán la presa hasta que mejoren las condiciones del río.
Los voluntarios del colectivo que gestiona este recurso tan querido por los cangueses desconocen las causas de la coloración oscura del río, si bien pudiera ser a consecuencia de las últimas tormentas registradas en la zona. Desde el Gobierno local y, a falta de un análisis riguroso, barajan la hipótesis de que la turbidez "se debe al arrastre de material derivado de la erosión de las tormentas en las zonas afectadas por los grandes incendios del año pasado".
Los voluntarios están vigilantes y, en cuanto mejore el aspecto del agua, procederán al llenado. Este contratiempo coincide con unos días de ola de calor en los que Asturias está registrando temperaturas muy elevadas, especialmente en zonas de interior como el concejo cangués.
Por otro lado, Amigos del Narcea pide prudencia a los usuarios y les aconsejan llevar calzado adecuado. "Recordar que debido a la cantidad de eventos que se hacen en el Prao del Molín se aconseja llevar calzado apropiado tanto dentro de la presa como en el mismo prao", señalan.
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- El Gobierno confirma trabajar solo la mitad de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o que cuiden a mayores para que puedan conciliar: válido para hombres y mujeres