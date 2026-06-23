Isabel San Sebastián presenta en Cangas del Narcea su última novela histórica: "La Venganza del Apóstol"
La conocida periodista y escritora mantendrá un encuentro con los lectores en el Espacio Cultural de la Librería Treito, este martes, acompañada por el criminólogo Ángel García Collantes
La reconocida periodista y autora Isabel San Sebastián presentará en Cangas del Narcea su nueva y esperada novela titulada "La Venganza del Apóstol", la segunda de la saga que novela la Reconquista. La cita cultural tendrá lugar este martes, 23 de junio, a partir de las 19.30 horas en las instalaciones del Espacio Cultural de la Librería Treito.
La trama del libro sumerge de lleno al lector en los ecos de la gran batalla de Las Navas de Tolosa y narra el emblemático e histórico regreso de las campanas a la catedral de Santiago de Compostela. Para desgranar los entresijos de esta aventura medieval, el acto contará también con la destacada intervención y el análisis del criminólogo Ángel García Collantes, quien acompañará a la autora en un formato de charla y debate abierto al público.
Con la organización de este evento, la Librería Treito reafirma su compromiso con la dinamización de la agenda cultural del Suroccidente asturiano, ofreciendo a los vecinos de la comarca una oportunidad idónea para conversar con la escritora, conseguir su firma y profundizar en los secretos de la historia. La entrada al encuentro será libre y gratuita hasta completar el aforo del local.
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