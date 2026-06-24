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Cangas del Narcea bonificará la tasa de apertura de los establecimientos al máximo legal permitido: "La tasa municipal será irrisoria"

El Gobierno local plantea un paquete de rebajas fiscales que buscan "promover la actividad económica" en el municipio cangués

Vista de la villa canguesa con el río en primer término.

Vista de la villa canguesa con el río en primer término. / T. Cascudo

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T. Cascudo

Cangas del Narcea

Abrir un negocio en Cangas del Narcea será más económico que nunca. Es gracias a la bonificación del 95%, el máximo permitido por la ley, planteada por el Gobierno local. "Pretendemos allanar el camino a quienes deciden emprender en el municipio. La tasa municipal será irrisoria", señala el alcalde cangués, José Luis Fontaniella. La medida forma parte de un paquete de rebajas fiscales que se llevarán al próximo pleno ordinario y cuyo objetivo es "promover la actividad económica".

"Llegados a este momento del mandato y tras un remanente de tesorería positivo, consecuencia de una rectificación severa de los resultados contables del Ayuntamiento, es posible poner en marcha este tipo de medidas que, además, nos permiten asumir el compromiso asumido por el equipo de gobierno. Seguiremos trabajando en esta línea", añadió el regidor, José Luis Fontaniella, quien deja claro que esta reducción de tasas tiene como principales beneficiarios a los empresarios y emprendedores del concejo.

Ocupación del espacio público

Otra de las rebajas que entrarán en vigor este año es la de la ocupación del espacio público con mesas, barricas, toldos o marquesinas, una tasa que afecta a locales de hostelería y comercio. En este caso, se bonificará un 17 por ciento. "La aplicación de esta rebaja ha sido consensuada con los hosteleros y con el comercio, que son los beneficiarios directos de esta medida", destacó Fontaniella, que considera especialmente positivo que todos

También se aprobará una bonificación del 95 por ciento, también el máximo permitido, a la construcción y obras en naves ganaderas. El primer edil explica que son conscientes "de la importancia de este sector para el municipio y consideramos vital apoyar estas iniciativas desde la administración local".

En las comisiones informativas previas al Pleno, las medidas contaron con el único apoyo del equipo de gobierno popular, mientras que la oposición formada por PSOE e IU se abstuvo.

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