Este es el plan que estrena este verano Moal para disfrutar de Muniellos sobre dos ruedas

El pueblo de Moal, en Cangas del Narcea, estrena atractivos este verano gracias al Plan de Sostenibilidad turística del consistorio cangués. El primero es la creación de una senda en el entorno de Muniellos y, el segundo, la puesta en marcha de un servicio de alquiler de bicicletas que gestionarán los propios vecinos. El objetivo es "promover el turismo activo en el entorno protegido próximo a la reserva natural de Muniellos, joya del parque natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias".

El servicio, ya operativo, se presentó este miércoles en presencia de los concejales de Turismo y Obras, Tania Rodríguez y Ángel Menéndez, respectivamente. "Una asignatura pendiente con el entorno de Muniellos y, sobre todo, con los habitantes de los pueblos próximos, era sacar el máximo partido a un recurso turístico de primer nivel. El acceso a la reserva está restringido, pero se puede disfrutar desde los innumerables balcones que la rodean y hacerlo generado actividad", señala Tania Rodríguez.

Caminata de dos kilómetros

La senda diseñada permite "recorrer de forma sencilla el entorno de Muniellos", partiendo de Moal y con final en el mirador de Tablao. Cuenta con dos kilómetros de longitud y aprovecha en parte senderos y rutas ya existentes. El consistorio explica que se invirtieron 15.516 euros en esta actuación que incluyó el desbroce y la poda y eliminación de árboles caídos, así como la retirada de cerramientos y señales en mal estado. "Con esta actuación se refuerza la apuesta por el ecoturismo en un lugar que siempre demostró un compromiso con el entorno", añade Tania Rodríguez.

La intervención también permitió actuar en la fuente Techoroxo, donde no solo se mejoró el sistema de recogida de agua, sino que se se colocaron una mesa de picnic y un banco, así como un cartel interpretativo que se suma al resto de paneles "con los que se pretende divulgar y sensibilizar sobre el entorno".

Actividad económica

El servicio de alquiler de bicis está operativo desde hace unos días y el punto de partida y alquiler es el bar Puerta de Muniellos. Se han adquirido 18 bicicletas con un presupuesto de 14.495 euros y el objetivo es "promover una movilidad sostenible en un espacio protegido generando actividad económica y promoviendo hábitos saludables en la naturaleza".

Los vecinos han puesto a disposición de los usuarios dos rutas. Aunque ambas tienen una longitud de 9 kilómetros, una está más pensada para familias y tiene una dificultad baja entre Moal y Tablizas, mientras que la otra es de dificultad moderada, "perfecta para quienes buscan unas vistas impresionantes y un poco más de aventura". En este caso, el final de la ruta es en el Centro de Interpretación de Obacho.

Este servicio de alquiler de bicicletas será gestionado por la Asociación de Vecinos de Moal y cuenta Toño Rodríguez que no tiene ánimo de lucro, simplemente se cobrará un precio simbólico para cubrir el gasto de reparaciones y mantenimiento. "Vamos a probar cómo funciona", señala el vecindario, que considera que estos nuevos recursos suman para hacer de Moal un punto de visita obligada para disfrutar de la naturaleza de Cangas.