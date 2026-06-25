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Más de 600 jóvenes talentos del fútbol sala se dan cita hasta el domingo en Cangas del Narcea

Un total de 55 equipos de España y Portugal participan en el prestigioso torneo "Villa de Cangas", con tres décadas de historia

Participantes en la edición del año pasado.

Participantes en la edición del año pasado. / Ayuntamiento de Cangas

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T. Cascudo

Cangas del Narcea

Las calles y pabellones de Cangas del Narcea ya respiran el ambiente de las grandes citas deportivas. La Escuela Hogar del municipio ha comenzado a recibir a los más de seiscientos jóvenes, integrantes de 55 equipos, que participan en el XXXI Torneo Internacional de Fútbol Sala Base "Villa de Cangas". Este evento se desarrollará entre el viernes y el domingo.

El epicentro de la actividad será el Polideportivo Municipal de Cangas del Narcea, cuyas gradas esperan un gran ambiente de aficionados, familiares y vecinos para seguir los partidos de las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.

Un cartel de lujo y proyección ibérica

La presente edición destaca por su altísimo nivel de convocatoria y diversidad geográfica. Los jóvenes talentos del balón sobre parqué viajan a Asturias desde distintos puntos de la geografía peninsular: Galicia, Comunidad de Madrid, Cantabria, León, Salamanca, Vizcaya, Región de Murcia y la propia Asturias. A este despliegue nacional se suma la competitividad y el atractivo internacional que aportan las escuadras procedentes de Portugal.

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El evento cuenta con la organización del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y su Área de Deportes, además de la estrecha colaboración de la Dirección General de Deporte del Principado de Asturias y las federaciones correspondientes, que han sumado esfuerzos para garantizar que el torneo sea un éxito tanto a nivel logístico como deportivo.

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