Visita exprés (y con anuncio) de Barbón a Cangas por los actos del 40 aniversario del hospital: la construcción del nuevo centro de salud se licitará en otoño

La visita fue exprés. Adrián Barbón llegó al teatro Conde Toreno de Cangas del Narcea, participó en el acto del 40 aniversario del centro y salió con prisa porque tenía otro compromiso en la agenda, la entrega de los XXV Premios Semillero de Proyectos de Valnalón.

No hubo atención a los medios en un lugar que es epicentro de las críticas por la presunta, para la plataforma "Por unas carreteras dignas", mala gestión del mantenimiento en las carreteras autonómicas, pero el presidente del Principado sí quiso dejar un mensaje claro ante los trabajadores del hospital: "gratitud" por cuatro décadas de servicio público. Su viaje tuvo una lectura: "compromiso" con el Suroccidente asturiano.

En ese contexto, Barbón aprovechó la conmemoración para anunciar que su Gobierno licitará en otoño la construcción del nuevo centro de salud de Cangas del Narcea, una actuación con historia y prevista en una parcela contigua al hospital. Supondrá una inversión de nueve millones de euros. El nuevo equipamiento permitirá ampliar las instalaciones hospitalarias, liberar el espacio que ahora ocupa la Atención Primaria dentro del complejo sanitario y mejorar la coordinación entre profesionales.

Especial recuerdo a "Paxa" y Ernest Lluch

El presidente enmarcó el anuncio en la historia del propio hospital, inaugurado en junio de 1986, y reivindicó la suma de voluntades que hizo posible su apertura. Recordó a José Luis Somoano Sánchez, "Paxa", abuelo del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo (presente en la cita), y primer alcalde de la democracia en Cangas del Narcea y subrayó que sin su labor aquel proyecto habría sido "imposible". También evocó al ministro de Sanidad Ernest Lluch, asesinado años después por ETA, y al entonces presidente del Principado, Pedro de Silva, como parte de una generación política que supo entender la necesidad de dotar al suroccidente de un hospital comarcal.

Público durante el acto. / Ana M. Serrano

"Sepamos reivindicar nuestra red de hospitales y centros de salud como uno de los grandísimos aciertos de la Asturias autonómica", afirmó Barbón, que defendió que un centro como el Carmen y Severo Ochoa solo se entiende desde "políticas pegadas al territorio". Para el jefe del Ejecutivo regional, el hospital ha sido una pieza decisiva en la vertebración sanitaria y territorial de una comarca marcada por la dispersión geográfica y las dificultades de comunicación.

Barbón quiso, sobre todo, trasladar reconocimiento a quienes han sostenido el hospital durante estas cuatro décadas: "A ellas, a todas las que hoy forman parte de este centro, gracias por su labor. Sin su tarea, sin su esfuerzo, jamás habríamos llegado hasta aquí".

22 servicios y 407 trabajadores

El presidente contrapuso aquel hospital inicial con la realidad actual del centro. El Carmen y Severo Ochoa abrió con once servicios y una plantilla de 217 profesionales. Hoy cuenta con 22 servicios y 407 trabajadores, cifra que asciende a 615 si se incorpora el personal de Atención Primaria del área sanitaria.

El presidente del Principado saluda a la alcaldesa de Allande, Mariví López, en presencia de la regidora de Tineo, Montserrat Fernández. / Ana M. Serrano

"Hoy hay más del doble de servicios", destacó Barbón, que rechazó cualquier lectura pesimista sobre el futuro del centro. "No hay lugar al pesimismo, porque es un mal compañero de viaje”, vino a señalar durante su intervención.

Tres millones de euros "en los últimos años"

El jefe del Ejecutivo defendió también las mejoras impulsadas durante sus gobiernos en el área sanitaria del suroccidente. Citó la incorporación de la UVI móvil y el consultorio de Tebongo, además de otras actuaciones por valor de tres millones de euros. A estas inversiones se suman, según los datos del Principado, la renovación completa del laboratorio, la sustitución del TAC, el telemando y la radiología convencional, la incorporación de más de un centenar de equipos diagnósticos en los centros de salud del área y el refuerzo de servicios clave.

El presidente del Principado y el Alclade de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, conversan poco antes de empezar el acto oficial. / Ana M. Serrano

Entre los avances asistenciales, Barbón mencionó también la puesta en marcha del Hospital de Día Domiciliario Oncohematológico, una experiencia pionera en Asturias y ya replicada en otros centros de la comunidad. Además, este mes se completará la instalación de la segunda sala de radiología digital destinada al servicio de Urgencias.

Perfección imposible

El presidente admitió que los servicios públicos "nunca alcanzan la perfección", pero defendió que esa realidad no debe impedir reconocer los avances conseguidos. A su juicio, la evolución del Carmen y Severo Ochoa desmiente los discursos que alertaban de una posible pérdida de peso de los hospitales comarcales con la actualización del mapa sanitario. "El hospital de Cangas no va a dejar de crecer", aseguró.

El futuro centro de salud forma parte de esa hoja de ruta. La Consejería de Salud ultima la redacción del proyecto definitivo, que prevé consultas de Medicina de Familia y Pediatría, área de Urgencias de Atención Primaria, sala de extracciones, Fisioterapia, Radiología básica y un espacio para Salud Mental.

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Junto a esta actuación, el Principado prevé nuevos avances en el propio hospital, como la incorporación de la biopsia del ganglio centinela en Cirugía General o la instalación de una Sala Blanca de Farmacia, con una inversión cercana a los 600.000 euros. A la cita acudieron destacadas personalidades del ámbito médico, social y político y no faltó el alcalde cangués, José Luis Fontaniella, además de las alcaldesas de ALlande y Tineo, Mariví López y Montserrat Fernández, respectivamente.