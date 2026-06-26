El showman Diego Ocampo lleva su comedia irreverente "De Macho a Diva" al Teatro Toreno de Cangas del Narcea

El popular actor, humorista y colaborador televisivo asturiano Diego Ocampo hará parada en el Teatro Toreno de Cangas del Narcea este sábado, 27 de junio. La actuación será a las 19.00 horas y en ella presentará su nuevo y esperado espectáculo en solitario, titulado "De Macho a Diva".

El evento está concebido como un monólogo musical gamberro y sin tapujos dirigido especialmente al público adulto, y las entradas ya se encuentran disponibles a partir de 8 euros en venta anticipada a través de plataformas digitales o por 10 euros en la taquilla del teatro el mismo día de la función.

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Tras cosechar éxitos en toda la región y viralizarse en redes sociales por su carisma en programas televisivos, Ocampo regresa a los escenarios. En "De Macho a Diva", el showman asturiano propone un viaje biográfico y delirante que repasa sus propias vivencias desde la infancia, exagerando anécdotas y desdoblándose en múltiples personajes.