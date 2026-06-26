Una veintena de niños de la escuela infantil de Cangas del Narcea, atendidos en el hospital con síntomas gastrointestinales
El Principado toma muestras para conocer el origen del malestar de los menores, desde bebés a pequeños de tres años, pero pide prudencia: "Ya se recuperó la normalidad"
Varias familias de Cangas del Narcea vivieron momentos de preocupación después de que una veintena de niños matriculados en la escuela infantil tuvieran que ser atendidos en el hospital tras presentar síntomas compatibles con un cuadro gastrointestinal, principalmente diarrea y vómitos. La situación generó inquietud, aunque no se necesitó ingresos, entre los padres y madres, especialmente al tratarse de menores que habían acudido con normalidad al centro escolar.
Ante lo ocurrido, se activó el protocolo correspondiente con el objetivo de esclarecer el origen de los síntomas y determinar si los menores pudieron haber consumido algún alimento en mal estado. Las actuaciones se centraron en recopilar información sobre lo sucedido, conocer qué habían comido los niños y comprobar si existía algún vínculo común entre los casos detectados.
Según fuentes cercanas al caso, la principal preocupación de las familias era conocer cuanto antes si se trataba de un episodio aislado o si podía existir algún riesgo para el resto del alumnado. A lo largo de las horas posteriores, se mantuvo el seguimiento de la situación y se prestó atención a la evolución de los menores afectados. La Consejera de Educación, Eva Ledo, se desplazó este viernes a Cangas del Narcea para conocer de primera mano el estado de los alumnos afectados y la situación en sí. La tarde del jueves tambien estuvo en permanente contacto con el centro. Esta atípica situación preocupó asimismo al alcalde, José Luis Fontaniella, y la concejala del ramo canguesa. Se tomaron muestras y están pendientes de resultados.
Normalidad en el centro
Pese a la alarma inicial, este martes se retomó la normalidad en el centro. Aunque algunos alumnos no acudieron a clase, las mismas fuentes indican que fueron pocos los niños que faltaron y que la jornada transcurrió con tranquilidad.
Por el momento, se está a la espera de que las comprobaciones permitan aclarar si los casos tuvieron relación con algún alimento en mal estado o si respondieron a otra causa. Mientras tanto, las familias permanecen pendientes de cualquier novedad, aunque la situación parece haberse estabilizado.
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