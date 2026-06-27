El hotel Truita vuelve a la vida: roza el lleno tras su reapertura y con buenas expectativas para el verano

El emblemático hotel Truita, situado en pleno centro de Cangas del Narcea, ya funciona a pleno rendimiento. Tras un fin de semana en el que la ocupación rozó el lleno, las previsiones para los próximos meses invitan al optimismo. "Las expectativas para el verano son muy buenas", asegura la gerente del establecimiento, África García, quien destaca la positiva acogida que está teniendo el renovado complejo entre sus primeros huéspedes.

"Lo que más nos trasladan los clientes es la sorpresa que les produce la luminosidad y amplitud de las habitaciones. También valoran mucho el diseño y el buen gusto con el que se rehabilitó este edificio tan emblemático, además de la rapidez con la que se ejecutó la obra", explica.

La recuperación del hotel Truita, proyectado a mediados del siglo pasado por el arquitecto cangués José Gómez del Collado (1910-1995), arrancó en el primer trimestre de 2025. Un año después, el establecimiento ha vuelto a abrir sus puertas. Al frente de la iniciativa estuvo el promotor y propietario del inmueble, David Álvarez, responsable de Construcciones Adralés, que contó para el proyecto con los arquitectos Emilio Llano y Javier Llano.

El edificio permaneció durante 24 años marcado por las huellas del devastador incendio que sufrió en 2001, un fuego que únicamente respetó su estructura de piedra. Sin embargo, para muchos vecinos y visitantes seguía siendo un lugar cargado de recuerdos vinculados a celebraciones, encuentros y estancias inolvidables. Ahora, tras su reapertura, son numerosas las personas que desean revivir aquellos momentos o, simplemente, cumplir el deseo de alojarse en un hotel que forma parte de la memoria colectiva del concejo.

"Desde que comenzaron las obras de rehabilitación fueron muchas las personas que se acercaron a contarnos historias relacionadas con el hotel. Algunos recordaban haber celebrado aquí su boda y otros muchos eventos familiares", señala David Álvarez.

Esa carga sentimental también se refleja en las reservas que está recibiendo el establecimiento. "Tenemos la reserva de un hombre que se alojó aquí con sus amigos la noche antes de su boda y que ahora quería volver para hospedarse en la misma zona donde pasó aquel día tan especial", relata García.

Más allá de recuperar el vínculo emocional de los cangueses con uno de los edificios más representativos de la villa y contribuir a mejorar la imagen de la calle principal de la capital del concejo, el hotel Truita nace con la vocación de reforzar la oferta turística local. Su reapertura supone además una respuesta a la limitada disponibilidad de plazas hoteleras en el centro urbano de Cangas del Narcea.

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Los primeros datos de ocupación confirman esa necesidad. Los mayores picos de demanda registrados hasta el momento han coincidido con la celebración de eventos de gran afluencia, como la feria Narcenatur, que tuvo lugar durante su primer fin de semana de actividad, o el reciente Festival Brasas del Narcea, cuando el establecimiento rozó el lleno.