El gobierno cangués impulsa una rebaja fiscal para favorecer la actividad económica en el concejo: bonifaciones por las terrazas o los cambios de titularidad de negocios

El gobierno de Cangas del Narcea ha anunciado un paquete de rebajas fiscales orientado a promover la actividad económica en el concejo. La medida beneficiará principalmente a empresarios, autónomos y emprendedores, con reducciones en tasas vinculadas a la hostelería, el comercio, la apertura de establecimientos y las obras en naves ganaderas.

El alcalde, José Luis Fontaniella, explica que estas rebajas son posibles en este momento del mandato gracias a la mejora de la situación económica municipal. "Llegados a este momento del mandato y tras un remanente de tesorería positivo, consecuencia de una rectificación severa de los resultados contables del Ayuntamiento, es posible poner en marcha este tipo de medidas que, además, nos permiten asumir el compromiso asumido por el equipo de gobierno. Seguiremos trabajando en esta línea", apunta el regidor.

Una de las principales rebajas afectará a la ocupación de espacio público con mesas, barricas, toldos o marquesinas, una tasa que repercute especialmente en locales de hostelería y comercio. En este caso, el Ayuntamiento aplicará una bonificación del 17%.

Consenso con los hosteleros

Fontaniella destaca que esta medida ha sido acordada con los sectores afectados. "La aplicación de esta rebaja ha sido consensuada con los hosteleros y con el comercio, que son los beneficiarios directos de esta medida", señala el alcalde, quien considera especialmente positivo el acuerdo alcanzado con los representantes de estas actividades económicas.

El paquete fiscal incluye también una importante bonificación en las tasas de apertura de establecimientos y en los cambios de titularidad. En ambos casos se aplicará el máximo permitido por la ley, con una reducción del 95%. El objetivo, según el equipo de Gobierno, es facilitar la implantación de nuevos negocios y aliviar las cargas iniciales de quienes deciden emprender en el municipio. "Pretendemos allanar el camino a quienes deciden emprender en el municipio. La tasa municipal será irrisoria", subraya Fontaniella.

El sector ganadero será otro de los beneficiarios de estas medidas. El Ayuntamiento aprobará una bonificación del 95% en la tasa correspondiente a construcciones y obras en naves ganaderas, aplicando también en este caso el máximo legal permitido. "Somos conscientes de la importancia de este sector para el municipio y consideramos vital apoyar estas iniciativas desde la administración local", opina el regidor, que defendió la necesidad de respaldar desde el Ayuntamiento a una actividad clave para el medio rural cangués.

Noticias relacionadas

Las rebajas fiscales serán aprobadas en el próximo Pleno ordinario. Según se adelantó en las comisiones informativas, la propuesta saldrá adelante con el voto favorable del equipo de Gobierno y la abstención de los grupos de la oposición, PSOE e IU.