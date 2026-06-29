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El Arbolón vuelve a alzarse en Cangas de Narcea: un ejemplar de 24 metros de altura y 1.700 kilos de peso, más de 70 participantes y algún que otro contratiempo

"Estamos cansados, pero muy contentos de seguir cumpliendo con la tradición un año más", aseguran los organizadores de este ritual, que da el pistoletazo de salida a las fiestas del Carmen

Un momento de la jornada de traslado del arbolón.

Un momento de la jornada de traslado del arbolón. / Falo

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Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Cangas del Narcea

Cangas del Narcea volvió a vivir una de esas noches, como cada 28 de junio, que marcan el calendario festivo y sentimental del concejo. El Arbolón quedó plantado esta madrugada de lunes, con su corona colocada, a las 2:00 horas, después de una jornada "intensa" en la que la tradición volvió a imponerse al cansancio y a los imprevistos.

La cita reunió este año a más de 70 participantes, una cifra que, según la organización, no se recuerda en los últimos años. El árbol, de 24 metros de altura y con un peso aproximado de entre 1.600 y 1.700 kilos, fue trasladado y colocado ante una gran afluencia de público, tanto por las calles de Cangas como en el momento final de la puesta.

Traslado del tronco del 'humeiro' a la capilla.

Traslado del tronco del 'humeiro' a la capilla. / Falo

La jornada no estuvo exenta de contratiempos. Según explicó David Menbiela, "se taló el árbol que teníamos escogido, pero al caer se rompió la copa y tuvimos que cortar el otro que teníamos de reserva". A partir de ahí, añadió, "el resto salió todo según lo previsto".

Antesala de las fiestas patronales

Con la plantación del Arbolón se da el pistoletazo de salida a las fiestas del Carmen, una celebración que volvió a congregar a vecinos y visitantes en torno a una de sus tradiciones más esperadas. El esfuerzo colectivo permitió completar la tarea ya entrada la madrugada, en un ambiente de satisfacción compartida.

La inscripción en recuerdo a José Linares.

La inscripción en recuerdo a José Linares. / Falo

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a José Linares. En su recuerdo, se colocó una placa en el propio árbol y se entregó un ramo de flores a su viuda, en un gesto que fue seguido con especial emoción por los asistentes.

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El grupo de mujeres, de la Peña La Mecha, que 'robó' las flores para hacer la corona. / Falo

David Menéndez destacó el sentimiento vivido al término de la jornada: "Estamos cansados, pero muy contentos de seguir cumpliendo con la tradición un año más". Una tradición que, pese a las dificultades, volvió a echar raíces en Cangas con más fuerza que nunca con la colocación de la corona de flores donada por la peña "La Mecha".

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