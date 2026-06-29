El Arbolón vuelve a alzarse en Cangas de Narcea: un ejemplar de 24 metros de altura y 1.700 kilos de peso, más de 70 participantes y algún que otro contratiempo
"Estamos cansados, pero muy contentos de seguir cumpliendo con la tradición un año más", aseguran los organizadores de este ritual, que da el pistoletazo de salida a las fiestas del Carmen
Cangas del Narcea volvió a vivir una de esas noches, como cada 28 de junio, que marcan el calendario festivo y sentimental del concejo. El Arbolón quedó plantado esta madrugada de lunes, con su corona colocada, a las 2:00 horas, después de una jornada "intensa" en la que la tradición volvió a imponerse al cansancio y a los imprevistos.
La cita reunió este año a más de 70 participantes, una cifra que, según la organización, no se recuerda en los últimos años. El árbol, de 24 metros de altura y con un peso aproximado de entre 1.600 y 1.700 kilos, fue trasladado y colocado ante una gran afluencia de público, tanto por las calles de Cangas como en el momento final de la puesta.
La jornada no estuvo exenta de contratiempos. Según explicó David Menbiela, "se taló el árbol que teníamos escogido, pero al caer se rompió la copa y tuvimos que cortar el otro que teníamos de reserva". A partir de ahí, añadió, "el resto salió todo según lo previsto".
Antesala de las fiestas patronales
Con la plantación del Arbolón se da el pistoletazo de salida a las fiestas del Carmen, una celebración que volvió a congregar a vecinos y visitantes en torno a una de sus tradiciones más esperadas. El esfuerzo colectivo permitió completar la tarea ya entrada la madrugada, en un ambiente de satisfacción compartida.
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a José Linares. En su recuerdo, se colocó una placa en el propio árbol y se entregó un ramo de flores a su viuda, en un gesto que fue seguido con especial emoción por los asistentes.
David Menéndez destacó el sentimiento vivido al término de la jornada: "Estamos cansados, pero muy contentos de seguir cumpliendo con la tradición un año más". Una tradición que, pese a las dificultades, volvió a echar raíces en Cangas con más fuerza que nunca con la colocación de la corona de flores donada por la peña "La Mecha".
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