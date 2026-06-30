Activado el desbroce en Cangas del Narcea: la limpieza afectará a 700 kilómetros

La Concejalía de Obras, Ganadería y Medio Rural ha anunciado la puesta en marcha del Plan de limpieza de infraestructuras viarias plurianual correspondiente a este año, una actuación que permitirá iniciar los desbroces en accesos a núcleos rurales y fincas, así como en caminos, pistas y senderos vinculados a la prevención de incendios forestales. En total, está previsto actuar sobre más de 700 kilómetros.

El edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez, explica que el objetivo es mantener "una planificación que permita comenzar las labores a principios de verano en distintos puntos del concejo y abarcar la mayor superficie posible". Además, señaló que el personal municipal se encargará de las actuaciones en las zonas más próximas a la villa.

Cuatro lotes

Como en años anteriores, la limpieza se organiza en cuatro lotes, correspondientes a cuatro zonas del concejo. En cada una de ellas se desarrollarán trabajos manuales y mecánicos en función de las características de cada vía. Las actuaciones incluyen la limpieza de carreteras, caminos rurales, pistas y senderos, con el doble propósito de mejorar la seguridad y contribuir a la defensa contra los incendios forestales.

Menéndez destacó que esta fórmula "permite responder a las necesidades específicas de cada zona", ya que las condiciones del terreno y el ancho de los caminos condicionan notablemente la ejecución de los trabajos. En muchos tramos, explicó, "no es posible emplear maquinaria, por lo que resulta necesario recurrir a labores manuales".

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El plan plurianual cuenta con un presupuesto superior a los 600.000 euros, financiado con fondos propios municipales y con la subvención destinada a la defensa contra incendios, que se canaliza a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Para el ejercicio de 2026, la inversión prevista asciende a 230.000 euros.