Moal estrena una senda y un servicio de bicicletas para impulsar el turismo activo en el entorno de Muniellos

Moal refuerza este verano su papel como puerta de entrada al entorno de Muniellos con la puesta en marcha de dos nuevos activos turísticos: una senda señalizada en las inmediaciones de la reserva natural y un servicio de alquiler de bicicletas para recorrer la ruta Moal-Tablizas. Ambas actuaciones forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y buscan promover un modelo de turismo "activo, respetuoso con el medio natural y capaz de generar actividad económica" en los pueblos próximos al espacio protegido.

La reserva natural integral de Muniellos, considerada una de las joyas del parque natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, cuenta con un acceso restringido para garantizar su conservación. Sin embargo, el Ayuntamiento quiere aprovechar el potencial de los núcleos que la rodean para ofrecer nuevas formas de disfrute del paisaje sin comprometer sus valores ambientales.

"Una asignatura pendiente con el entorno de Muniellos y, sobre todo, con los habitantes de los pueblos próximos, era sacar el máximo partido a un recurso turístico de primer nivel. El acceso a la reserva está restringido, pero se puede disfrutar desde los innumerables balcones que la rodean y generando actividad", destaca la edil de Turismo, Tania Rodríguez.

Dos kilómetros de senda "sencilla"

Con ese objetivo se diseñó una senda "sencilla" entre Moal y Obacho, de unos dos kilómetros de longitud, que aprovecha caminos ya existentes y conecta con otras rutas presentes en la zona. La actuación permitió recuperar tramos de sendero mediante trabajos de desbroce, poda y retirada de árboles caídos que dificultaban el paso. También se eliminaron cerramientos y señales en mal estado.

Posteriormente, se procedió a la señalización de la senda ya homologada como Ruta PR-AS.132.1 y se incorporó la correspondiente al nuevo itinerario que llega hasta el Mirador de Tablao. La intervención incluyó además la mejora de la recogida de agua en la fuente Techoroxo, donde se instalaron una mesa de picnic, un banco y un cartel interpretativo. Este nuevo panel se suma al conjunto de elementos divulgativos destinados a sensibilizar a vecinos y visitantes sobre el valor del entorno.

"Con esta actuación se refuerza la apuesta por el ecoturismo en un lugar que siempre demostró un compromiso con el entorno", señaló Rodríguez. La inversión destinada a la creación y mejora de este itinerario ascendió a 15.516,01 euros.

A la nueva senda se suma otro recurso orientado al turismo activo y a la movilidad sostenible: un servicio de alquiler de bicicletas para realizar la ruta Moal-Tablizas. La iniciativa pretende facilitar el conocimiento del entorno de Muniellos de una forma saludable, accesible y respetuosa con el espacio protegido.

Para ello, Moal tiene a disposición una veintena de bicicletas de montaña y sus correspondientes cascos, con tamaños adaptados a diferentes edades y perfiles de usuarios. Esta actuación contó con un presupuesto de 14.495 euros, financiados con cargo a los fondos del Plan.

El servicio será gestionado por el tejido asociativo del pueblo, que ha diseñado dos itinerarios para recorrer el entorno de Muniellos en función de las condiciones físicas de los usuarios. Ambas rutas tienen una distancia aproximada de nueve kilómetros, parten de Moal y permiten contemplar la reserva desde distintos puntos del recorrido. El punto de alquiler de las bicicletas estará situado en el bar Puerta de Muniellos.

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Desde el Ayuntamiento se subraya que estas iniciativas no solo buscan ampliar la oferta turística del concejo, sino también reforzar la conciencia ambiental y demostrar que la conservación de los espacios naturales puede convivir con la generación de oportunidades para el medio rural. "No podemos obviar la importancia de este rincón en la concienciación del respeto al entorno natural. Es un paradigma sobre el que debemos incidir y demostrando que la actividad económica y la conservación deben ir de la mano". añadió el edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.